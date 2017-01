Wenn Ferienbekanntschaften an den Nerven sägen

«Lueged emal verbii», fordert man Ferienbekanntschaften vielleicht mal gedankenlos auf. Was oft nicht mehr als eine Floskel ist, kann unangenehme Folgen haben, wie das neue Stück des Dramatischen Vereins Horgen zeigt. Darin tauchen Ferienbekanntschaften plötzlich auf — und wollen nicht mehr gehen. Sie nisten sich bei der Familie Roth ein wie Parasiten. Noch mehr sei noch nicht verraten. Seit 1898 wird jedes Jahr ein neues Stück auf die Bühne gebracht. Unter Regie von Karin Sifrig proben neun SchauspielerInnen seit August zweimal pro Woche. Noch sitzen nicht alle Sätze, noch muss die Souffleuse eingreifen.

Grenzen überwinden

«Wir spielen Komödien», erklärt die Regisseurin. «Die Stück- und Rollenkommission trifft die Wahl», fügt Präsident Thomas Seidel hinzu. Er bekleidet dieses Amt seit 15 Jahren und ist seit 1979 im Verein. Die Regisseurin waltet ihres Amtes in der dritten Saison, früher war sie Souffleuse. Freundlich, aber bestimmt gibt sie Inputs und Ratschläge, wie wirkungsvoll betont oder wie vehement oder dezent gestikuliert werden soll. Dem ältesten Schauspieler, dem 70-jährigen Ernst Jörg, gebietet sie zum Beispiel, betont rabiat die Leiter zu schwingen.

Der Jüngste im Team ist erst 21 Jahre alt. «Theaterspielen ist ein cooles Hobby», findet Sandro Trapani. «Mit meinem Jus-Studium ergibt sich eine stimmige Wechselwirkung, weil ich in beiden Bereichen viel auswendig lernen muss.» Trapanis Traum wäre es, den Leonato in Shakespeares «Viel Lärm um Nichts» zu spielen. Er ist auf die Rolle des Sohns abonniert, mimte aber auch schon einen Untermieter, einen Tauben und gar einen Transvestiten.

Die 25-jährige Romina Kunz mimt einen Mann. «Das ist etwas komisch, weil ich im Stück meine eigene Schwester anhimmeln muss», erzählt die mit ihrer Kurzhaarfrisur burschikos wirkende junge Frau. Seit sie weiss, dass sie eine Männerrolle spielt, «sehe ich Männer mit anderen Augen, studiere ihre Mimik und Gestik.»

Seit 26 Jahren auf der Bühne

Mit 61 ist Andrea Furrer die Älteste unter den Frauen. Seit 26 Jahren ist sie in jedem Stück auf der Bühne: «Ich finde es interessant, in andere Charaktere hinein zu schlüpfen.» Einmal mimte sie eine Frau im Rollstuhl, eine andere Herausforderung war die Rolle einer Gemeinderätin, in welcher sie entgegen ihrem Naturell sehr forsch auftreten musste: «Da musste ich tüchtig feilen.» Furrer geniesst die Proben, verspürt aber stets Lampenfieber an der Aufführung. Sie hat dieses Mal 100 Einsätze; grosse Rollen bringen mehr als 200 mit sich. Diesmal spielt sie die Nachbarin: «eine Neugierige, Forsche.» Die Truppe habe viel Spass bei den Proben, «das Theater ist für mich wie eine zweite Familie.» Furrers Tochter ist auf der Bühne, ihr Mann hilft im Hintergrund. Laut Präsident Seidel, der auch mitspielt, sind rund 50 zusätzliche Leute im Einsatz an der Vorführung: unter anderem Souffleuse, Maske, Licht und Küche. Der Nachwuchs ist immer ein Thema. Wie Furrer treffend sagt: «Auf Alt schminken ist kein Problem, aber für junge Rollen brauchen wir junge Schauspieler, da nützt alle Schminke nichts.»

Aufführungsdaten: Premiere am 20. Januar 2017, um 20.00 im reformierten Kirchgemeindhaus Horgen. Aufführungen am 21., 24., 25., 26., 27. und 28. Januar jeweils um 20.00, am 22. Januar um 14.00. Vorverkauf ab Anfang Dezember auf www.dvh.ch oder Di/Do 19.00-20.00 unter 077 486 00 82. (Zürichsee-Zeitung)