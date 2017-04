Wenn Emotionen sich in Klänge verwandeln

«You can see me cry» heisst es in einem Lied, das Yannick Nanette und Thierry Jaccard im Theater Ticino sangen und auf ihren Gitarren begleiteten. Eigentlich hätten alle Songs an diesem Abend unter diesem Titel vom «sichtbaren Schreien» laufen können. Die beiden Musiker, die sich vor rund drei Jahren in der Band «The Two» zusammengeschlossen haben, interpretieren «Blues»-Musik. Es ist die Musik, die schon die afroamerikanischen Sklaven auf den Baumwollfeldern gesungen haben, um so ihrem Schmerz über die Unterdrückung und das soziale Elend Ausdruck zu verleihen. «I have got the blues» bedeutet ja: Ich bin traurig, ja vielleicht sogar untröstlich. Die Musik spürt diesen Gefühlen nach.

Welten verbindend

Die beiden Musiker stammen sichtbar aus verschiedenen Welten. Der Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Yannick Nanette kommt ursprünglich aus Mauritius und lebt heute in Lausanne. Sein Kompagnon, der Gitarrist Thierry Jaccard, ist Schweizer und lebt ebenfalls in der Romandie. Am Konzert im Theater Ticino sang das Duo aus ihrem ersten gemeinsamen Album «Sweet Dirty Blues». Lieder wie «Sky», «Moyo on» oder «Live my Life» waren zu hören. Die Songs hatten etwas Archaisches. Manchmal schien vor allem Nanette wie in Trance zu singen und laut und rhythmisch wie ein Schamane oder Medizinmann eine andere Welt zu beschwören. Nicht nur die Musik, sondern auch die Körpersprache der beiden Gitarristen brachten die Blues-Botschaften der Lieder eindrücklich zum Ausdruck. Besonders Nanettes Mimik konnte schnell wechseln von schmerzverzerrter Mimik hin zu einem verklärten Lächeln, was dem Abend auch eine beglückende Leichtigkeit verlieh. Das eher gesetzte Publikum liess sich vom feurigen Charisma der Musiker anstecken, klatschte rhythmisch mit und liess sich zum Mitsingen motivieren. Dabei half die unkomplizierte und fröhliche Art der Interpreten, die den Funken zum Publikum überspringen liess. Thierry Jaccard sagte auch: «Yannick und ich verstehen uns, wir sind ein gutes Team und wir spielen mit Herz». Im Konzert der Musiker kam es oft zu belustigender Situationskomik, da die beiden Musiker die deutsche Sprache nur rudimentär beherrschten und sich doch manchmal in entsprechenden Ansagen versuchten. Der «Schabernack» machte ihnen sichtlich Spass.

Leise Töne

Wieder ernst schlug Nanette dann in einem Lied den Bogen zum Osterfest. Der Musiker kann zwar wenig mit dogmatischen Glaubenssätzen anfangen, sprach in einem Lied aber doch von «prayer». In einem sensiblen Song in leisen Tönen war von Dankbarkeit für gute Musik und unmittelbare Begegnungen die Rede, die man gemeinsam geniessen dürfe. Wieder weltlicher ging es beim Lied «Promiss» zu und her, wobei die beiden Gitarristen das Publikum zum Mitsingen motivierten. Ein Höhepunkt war das aus Mauritius stammende Lied «Roseda», besungen im traditionellen Sega, einer Musikform, die auch auf die Zeit der Sklaverei zurückgeht. Übrigens hatte die Band «The Two» nicht nur im Theater in Wädenswil Erfolg. Yannick Nanette und Thierry Jaccard gaben zusammen bereits rund 130 Konzerte, spielten an Festivals in ganz Europa und waren Gewinner des Swiss Blues Challenge 2014. ()