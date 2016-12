Weiterer Vogelgrippe-Fall am Zürichsee

Zwei tote Reiherenten wurden Ende November am linken und rechten Zürichseeufer gefunden. Beide Tiere erlagen nachweislich dem Vogelgrippevirus H5N8. Jetzt meldet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) einen weiteren Fall in Zürcher Gewässern. Ruth Baumgartner, stellvertretende Kantonstierärztin, bestätigt den Fund auf Stadtzürcher Gebiet: «Am 20. Dezember wurde eine tote Lachmöwe positiv auf H5N8 getestet.» Ein Mitte Dezember ebenfalls im Raum Zürichsee-Limmat entdeckter toter Schwan starb hingegen nicht am Vogelgrippevirus, wie Baumgartner erklärt. Insgesamt fielen auf Zürcher Gewässern bisher sieben Vögel der Seuche zum Opfer.

Nicht anfassen, aber melden

Auch wenn sich damit die Zahl der bestätigten Vogelgrippefälle im Raum Zürichsee erhöht hat, bleibt die Lage stabil und ruhig. Es gelten weiterhin die vom BLV Mitte November verordneten Vorsichtsmassnahmen. Die ganze Schweiz ist damit zum Kontrollgebiet erklärt. Tote Vögel sollen sofort den zuständigen Amtsstellen gemeldet und nicht berührt werden. Hausgeflügel darf nicht in Kontakt mit Wild- und Zugvögeln kommen. Futter- und Trankstellen müssen unter Dach und eingezäunt sein. Eine allgemeine Stallpflicht für Geflügel ist hingegen nicht notwendig. Ruth Baumgartner beruhigt: «Im Kanton Zürich wie auch in anderen Regionen der Schweiz sind die an der Vogelgrippe gestorbenen Vögel momentan Einzelfälle.» Insbesondere ist bisher kein einziger Geflügelbetrieb von H5N8 betroffen. (Zürichsee-Zeitung)