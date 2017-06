Wädenswil wird zur Tambouren-Stadt

Am Wochenende werden Musik und rhythmisches Trommeln das Zentrum von Wädenswil beherrschen. Der Tambourenverein Wädenswil richtet nämlich das das 23. Ostschweizer Tambouren-, Pfeifer und Claironwettspiele aus – Clairons sind Signalhörner. Der Gastgeber erwartet über 700 Musikerinnen und Musiker, hauptsächlich aus der Ostschweiz. Aber auch aus Basel, Fribourg und sogar Sitten reisen Trommler und Bläser an.

Sie messen sich vor Fachjurys, am Freitag beim Einzelwettspiel und am Samstag beim Sektionswettspiel. Das Publikum kann live dabei sein. Die Musiker haben sich bis zu einem Jahr intensiv auf das Wettspiel vorbereitet, damit die Vorträge präzise sitzen.

Festmeile und Festumzug

Die Wettspiele werden von einem grossen Stadtfest umrahmt. Das Hauptfestzelt befindet sich auf dem Eidmatt-Areal. Es führt das ganze Wochenende eine Festwirtschaft. Beim Lindenplatz befindet sich die Festmeile, die durch Vereine sowie Fasnachtsgruppen und -Cliquen betrieben wird. Sowohl auf dem Festgelände am Freitag- und Samstagabend und am Sonntag als auch bei der Festmeile am Samstagabend treten diverse Musikgruppen und Bands auf. Den Auftakt macht das Schweizer Militärmusik Rekrutenspiel am Freitagabend auf dem Eidmattareal.

Am Sonntag erfahren die Musikerinnen und Musiker auf dem Eidmatt-Areal, wie sie abgeschnitten haben. Um 11 Uhr ist die Rangverkündigung. Von 12.30 bis 14 Uhr wird bei guter Witterung der Festumzug durch das Zentrum durchgeführt. und um 15.30 Uhr beginnt die Rangverkündigung der Sektionenswettspiele.

Die Tambouren treten in Wädenswil an Feiern und Festen oft auf. Sie haben eine lange Tradition. Getrommelt wird in Wädenswil schon seit über 50 Jahren. Das ehemalige Kadettenkorps Wädenswil bestand unter anderem auch aus einer Tambouren- und Pfifergruppe. Da mit dem 20. Altersjahr die Mitgliedschaft im Kadettenkorps endete, wurde im Jahr 1962 der Tambourenverein Wädenswil ins Leben gerufen.

Schon einige Erfolge

Ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt, dass der Tambourenverein Wädenswil ab 1982 regelmässig an Eidgenössischen und Ostschweizerischen Wettspielen teilgenommen und schon einige Erfolge gefeiert hat. Es ist aber eine Premiere für den Verein, als Gastgeber eines Wettspiels aufzutreten.

Der Verein legt grossen Wert auf den Nachwuchs und deren Förderung. So haben sich die Wädenswiler Jungtambouren beispielsweise in einem Osterlager auf die Wettspiele in Wädenswil vorbereitet. Am Sonntag ist für das Wettspiel die Oberdorfstrasse teilweise gesperrt; am Sonntag für den Festumzug vorübergehend mehrere Strassen und Gassen im Zentrum.

Ostschweizer Tambouren-, Pfeifer- und Claironwettspiele Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Juni. www.waedi17.ch. (red)