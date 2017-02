Von Feuersbrünsten weitgehend verschont geblieben

Einige Feuerwehrleute mussten die Horgner Budgetgemeindeversammlung fluchtartig verlassen, als ihr Alarmpager an jenem Abend des 10. Dezembers 2015 plötzlich losging: Dachstuhl und Obergeschoss über dem Horgner Bergwerkmuseum in Käpfnach standen in Flammen. Die Feuerwehr Horgen-Hirzel brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Der Schaden aber belief sich auf 421 000 Franken.

Eruiert werden konnte inzwischen auch die Brandursache: eine brennende, unbeaufsichtigte Kerze. Dies gab Statthalter Armin Steinmann an der Delegiertenversammlung des Feuerwehrverbands des Bezirks Horgen vom Freitag im Schinzenhofsaal Horgen bekannt, als er die Schadensbilanz 2016 erläuterte.

In der Schadensbilanz 2016 taucht dieser Brand – als grösster Posten – auf, weil für die statistische Erfassung nicht das Datum des Ereignisses, sondern jenes der definitiven Schadenabschätzung massgebend ist. Aus demselben Grund fehlt ein anderer Brand von vergleichbarer Grösse in der Statistik 2016: der Dachstockbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Meierhofstrasse in Wädenswil vom 31. Oktober 2016.

Extreme Schwankungen

Am Fazit aber ändert dies nichts: 2016 war ein «äusserst mildes Brandjahr», verkündete Steinmann. Mit bloss 73 Brandfällen – so wenigen wie seit Jahren nicht mehr – und einer Schadenssumme von knapp 1,5 Mio. Franken fällt die Bilanz für 2016 finanziell gleich um ein Mehrfaches günstiger aus als 2015. Damals war mit fast 7,8 Mio. Franken eine unliebsame Rekordmarke erreicht worden. Letztmals vergleichbar tief wie 2016 waren die Brandschäden 2009 mit rund 1,6 Mio. Franken. Und mit 160 Wasser- oder anderen Elementarschäden von insgesamt 651 000 Franken lagen auch in diesem Bereich die Werte 2016 weit unter dem langjährigen Mittel.

Der Bezirk Horgen liegt damit im kantonalen Trend: Mit einer Brandschadensumme von 30 Mio. Franken und Elementarschäden von 4,5 Mio. Franken habe man 2016 kantonsweit ein «Langzeittief» erreicht, meinte Kurt Steiner, Abteilungsleiter Feuerwehr bei der Gebäudeversicherung (GVZ).

Die Versammlung stimmte einer Statutenänderung zu, und Statthalter Steinmann appellierte an die Bezirksgemeinden, sich besser gegen Grossereignisse zu rüsten. ()