Venezuela schickt das gesamte Botschaftspersonal nach Benken

Nein, wehmütig sei er nicht. «Ich freue mich, dass das 1275-Jahr-Jubiläum in mein letztes Amtsjahr fällt und ich das noch mitorganisieren darf», sagt Roland Tremp. Nach dem Fest am ersten September-Wochenende geht seine Arbeit als Gemeindepräsident bis Ende Jahr weiter. Mit einem sauberen Abschluss, wie er betont. Die Benkner sind festfreudig. Auch vor 25 Jahren feierten sie im grossen Stil. Damals, zum 1250-Jahr-Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung von Babinchova/Benken, hiess das Motto: Die Schweiz zu Gast im Dorf.

Am kommenden ersten Septemberwochenende wird alles eine Schuhnummer grösser; jetzt soll die Welt zu Gast sein. 13 Länder haben die Vereine ausgewählt, unter deren Flagge und Wahrzeichen sie ihre Festbeizen stellen. Es gibt eine brasilianische Sambanacht mit Nachos und Caipirinha, es gibt deutsche Weisswürste, Oberkrainermusik, American Barbecue und was der Attraktionen und Spezialitäten mehr sind. Als 14. Land ist selbstverständlich die Schweiz präsent.

Auch illustre Gäste werden erwartet. Zwar tritt kein Bundesrat auf wie 1991 – damals hielt CVP-Bundesrat Arnold Koller die Festrede – aber mit SVP-Nationalrat Jürg Stahl konnte der erste Vizepräsident der Grossen Kammer gewonnen werden. Der Kanton St. Gallen ist durch Regierungspräsident Martin Klöti (FDP) und Kantonsratspräsident Peter Göldi (CVP) vertreten.

Grosserfolg Klassentreffen

Einen grossen Auftritt wird das Gastland Venezuela haben. Der Botschafter, Cesar Osvelio Mendez Gonzalez, hat sich mit einem sechsköpfigen Gefolge inklusive Chauffeur angemeldet. Er sei stolz, eingeladen worden zu sein und wolle es sich nicht nehmen lassen, persönlich zu gratulieren, schrieb er Roland Tremp. Dem Jugendteam, das Venezuela als Gastland ausgewählt hat, schickte die Botschaft Fähnchen, CDs und weiteres Material, um das Festgelände würdig zu dekorieren.

Von den übrigen eingeladenen Ländern haben Deutschland und Österreich Gratulationskarten geschickt. Das ebenfalls eingeladene Benken im Zürcher Weinland schickt eine Gemeinderatsdelegation. Vom deutschen Namensvetter, einem kleinen Dorf im Bundesland Brandenburg, hat man hingegen keine Antwort erhalten. Ein überwältigendes Echo hat dafür der Aufruf zum Klassentreffen gefunden. Weit über 800 ehemalige Benkner Schülerinnen und Schüler haben sich angemeldet.

Film statt Buch

Wo sieht Roland Tremp Unterschiede zum Fest vor 25 Jahren? Der Gemeinde- und OK-Präsident blättert im Ordner von damals. Vor allem in der viel stärkeren Präsenz der elektronischen Medien, sagt er dann. Ohne eine laufend aktualisierte Homepage, ohne Facebook und Twitter laufe nichts mehr. Auch das Jubiläumsbuch und die Diaschau von 1991 erleben sozusagen eine digitale Neuauflage. Erstmals wird nämlich aus Anlass des diesjährigen Jubiläumsfestes das Ortsporträt als Film gestaltet.

"Man kennt sich, der Zusammenhalt ist gut, und niemand scheut die Arbeit. So ist das in Benken."Roland Tremp

Zu einer besonderen Herausforderung wird die Verkehrslenkung. Das Festgelände im Dorfkern wird zu bestimmten Zeiten gesperrt; die Umleitung muss bereits auf der Autobahn signalisiert werden. Verkompliziert wird das Ganze durch die gleichzeitige Sperrung der Gasterbrücke in Uznach. Auch sonst gibt es noch viel zu tun in den letzten Tagen. Tremp erwähnt die Stromzufuhr, die 700 Meter lange Lichterkette, den Aufbau der Festwirtschaft. «Der Teufel steckt im Detail.» Bang wird ihm deswegen nicht. Im Organisationskomitee arbeite er mit Leuten zusammen, die das nicht zum ersten Mal machten, sagt er. «Die reden nicht, die packen an.» Auch für die vielen Vereinsmitglieder, mit denen er während der Vorbereitung zu tun hatte, hat der Gemeindepräsident nur lobende Worte. Man kenne sich, der Zusammenhalt sei gut, und niemand scheue die Arbeit. «So ist das seit Jahren in Benken.»

Vorher ans Schwingfest

Dank so viel ehrenamtlicher Arbeit und zahlreichen Sponsoren kann die Gemeinde die Kosten für den Grossanlass tief halten. Ortsgemeinde und politische Gemeinde kommen für das Ortsporträt auf und leisten eine Defizitgarantie. Von den Festbesuchern wird kein Eintritt verlangt. Der freiwillige Solidaritäts-Pin kostet zehn Franken. Ein allfälliger Reingewinn wird an die Vereine zurückgegeben: Wer viel fürs Fest gearbeitet hat, erhält viel; wer weniger gearbeitet hat, bekommt auch weniger. Schönes Wetter und viele zufriedene Besucher – darauf hofft Gemeinde- und OK-Präsident Roland Tremp für das grosse Benkner Fest. Und eigentlich gilt genau das Gleiche für den Anlass, den er eine Woche zuvor besucht: das Eidgenössische Schwingfest in Estavayer. Erholen kann er sich von der Reise in die Westschweiz nicht gross. «Am Montagmittag komme ich heim, und dann gehts gleich los mit Aufstellen.» (Zürichsee-Zeitung)