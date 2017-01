Urteil stärkt Fusionsentscheid

Noch immer sind zwei Klagen zur Eingemeindung von Hirzel in Horgen hängig: eine Gemeindebeschwerde und ein Stimmrechtsrekurs. Eingereicht hat diese die Interessengemeinschaft (IG) Hirzel. Obwohl die Hirzler die Eingemeindung im September mit 79 Prozent gut geheissen haben, ist der Entscheid noch nicht rechtskräftig. Die beiden Gemeinden streben den Zusammenschluss per 2018 an.Mit dem Stimmrechtsrekurs wollte die IG die Abstimmung vom September verschieben, er wurde aber nicht mehr vor dem Urnengang behandelt. Sollte der Rekurs noch gut geheissen werden, könnte das Hirzler Abstimmungsergebnis für ungültig erklärt werden. Das ist das erklärte Ziel der IG. Sie will die Rechtsverfahren weiterziehen, bis sie erreicht, dass der Fusionsvertrag mit Horge neu verhandelt wird.

Klares Urteil des Stimmvolkes

Noch haben sich die Bundesrichter nicht mit dem Fall Hirzel befasst. In beiden Verfahren ist das Verwaltungsgericht am Zug. Kurz vor Weihnachten haben sich die Richter in Lausanne aber mit einem ähnlich gelagerten Fall beschäftigt: der eidgenössischen Abstimmung über das Nachrichtendienstgesetz ebenfalls vom 25. September. Die Vorlage wurde mit knapp 66 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Dagegen wurde im Vorfeld eine Stimmrechtsbeschwerde erhoben, unter anderem mit dem Argument, in den Abstimmungsunterlagen fehlten wesentliche Gesichtspunkte des Nachrichtendienstgesetzes. Die Bundesrichter halten nun fest, das Bundesgericht hebe einen «Urnengang nur auf, wenn die gerügten Mängel erheblich» seien «und das Ergebnis beeinflusst haben können». Im Fall der Abstimmung über das Nachrichtendienstgesetz sei «das Abstimmungsergebnis mit einem Ja-Stimmenanteil von fast zwei Dritteln sehr klar», «es scheine ausgeschlossen», dass die inhaltlich einseitige Stellungnahme «eine Ausschlag gebende Bedeutung zukam».

«Grund zur Hoffnung»

Aus diesem Urteil schöpfen die beiden Gemeindepräsidenten von Hirzel und Horgen Hoffnung. Horgens Gemeindepräsident Theo Leuthold (SVP) sieht im Bundesgerichtsurteil, von dem er durch Hirzels Gemeindepräsident Markus Braun (parteilos) erfahren hat, Grund zur Hoffnung: «Es bestätigt zwar in erster Linie die bisherige Praxis, aber es ist ein neues Urteil, das uns stützt.» Armin Steinmann (SVP), Bezirksratspräsident, gibt sich vorsichtig. Er erachtet das Urteil nicht als Leitentscheid. «Es bestätigt die bisherige Auslegung im Kanton Zürich.» Er präzisiert: «Der Kommentar zum Zürcher Verwaltungsrechtspflegegesetz hält fest, dass die gesamten Umstände des konkreten Falls, insbesondere die Grösse des Stimmenunterschieds, die Schwere des festgestellten Mangels und dessen Bedeutung im Rahmen der Abstimmung, zu berücksichtigen sind. Von der Aufhebung der Abstimmung sei abzusehen, wenn die Möglichkeit, dass die Abstimmung ohne den Mangel anders ausgefallen wäre, als derart gering erscheint, dass sie nicht mehr ernsthaft in Betracht fällt.»

Etwas anders fällt naturgemäss die Einschätzung der IG Hirzel aus. Sie führt ein anderes Urteil ins Feld. (zsz.ch)