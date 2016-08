Tschetschenische Kinder stellen erneutes Gesuch um Rückkehr

Die vier Kinder aus Tschetschenien, die zuletzt in Kilchberg Kirchenasyl erhielten und dann Anfang Juni auf Druck der Behörden nach Russland ausreisen mussten, haben beim Zürcher Migrationsamt ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung und Familiennachzug gestellt. Dies teilte das Komitee hierzuhause.ch am Sonntag mit. Es habe sich gezeigt, dass sich die Integration in Russland äusserst schwierig gestalte, schreibt das Komitee, das Eltern aus Kilchberg gründeten, um sich für den Verbleib der tschetschenischen Familie und insbesondere der Kinder Anvar, Marha, Linda und Mansur einzusetzen. Ronie Bürgin sagt im Namen von hierzuhause.ch gegenüber der «Zürichsee-Zeitung»: «Heute steigen die Kinder in den regulären Schulunterricht ein, ohne dass sie russisch sprechen. Wegen der Ferienzeit war es nicht möglich, Russisch-Lektionen zu organisieren.»

«Kinder wie Gepäckstücke behandelt»

In Russland lebe die Familie in ständiger Angst vor einem Zugriff durch die Behörden. «Die Furcht vor dem Regime in Tschetschenien begleitet uns auf Schritt und Tritt», wird der Vater in der Mitteilung zitiert. Die Familie hatte vor fast fünf Jahren nach langer Flucht in der Schweiz mit der Begründung um Asyl gebeten, der Vater der Familie sei in Tschetschenien gefoltert worden und in seinem Heimatland latent gefährdet. Drei der Kinder gingen in Kilchberg in die Primar- oder Sekundarschule, das jüngste kam in der Schweiz zur Welt. 2014 lehnte das Bundesverwaltungsgericht das Asylgesuch letztinstanzlich ab. Die Argumentation im erneuten Gesuch beruft sich auf internationales Recht: Entgegen der UNO-Kinderrechtskonvention, welche auch von der Schweiz ratifiziert wurde, hätten die Behörden die Kinder wie Gepäckstücke behandelt und ihnen das zustehende Recht auf Anhörung verweigert. «Die Kinder sollen angehört werden», sagt Ronie Bürgin, «am besten in der Schweiz, sonst muss eine Delegation nach Moskau fliegen.»

Gesuch noch nicht eingetroffen

Eingereicht haben die Kinder das erneute Gesuch mit Hilfe eines Anwalts. Die Anwaltskosten werden laut Ronie Bürgin über Spenden an hierzuhause.ch finanziert. Von Seiten der Sicherheitsdirektion ist am Sonntag nur zu vernehmen, das Gesuch noch nicht eingetroffen sei. Es würde sehr sorgfältig geprüft, ob überhaupt der Kanton Zürich zuständig sei. Wenn es sich um ein erneutes Asylgesuch handle, sei nämlich der Bund dafür zuständig. Ronie Bürgin sagt, das Gesuch sei Ende der letzten Woche abgeschickt worden und liege in der Zuständigkeit der Sicherheitsdirektion. Er fügt an: «Es ist unsere letzte Chance. Wir geben der Familie in Tschetschenien zu verstehen, dass ihre Integration in Russland wichtiger ist als dieses Verfahren.» (sda/sis) (lm)