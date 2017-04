Spitex Thalwil pflegt Alte und Kranke seit 25 Jahren

Die Krankenpflege hat in Thalwil eine viel längere Tradition als 25 Jahre: Bereits 1903 wurden die freiwillige Gemeindekrankenpflege der reformierten Kirche, 1918 die Krankenpflege-Vereinigung der evangelisch-methodistischen Kirche und 1948 die katholische Gemeindekrankenpflege ins Leben gerufen. Ab 1929 gab es die Hauspflege Thalwil und 1965 kamen der Haushilfe- und der Mahlzeiten-Dienst für Betagte dazu. Am 9. April 1992 fand die Gründungsversammlung des Spitex-Vereins Thalwil statt.

Damals mit dem Ziel, die vielseitigen Angebote optimal zu koordinieren und ergänzende Dienstleistungen anzubieten. Die Organisation beschäftigt heute 39 Mitarbeitende mit umgerechnet 23 Vollzeitstellen. Für Erika Bruttin, seit 2014 Geschäftsleiterin, sind die Angestellten das Herzstück der Organisation. So bildet die Spitex Thalwil jedes Jahr eine «Fachangestellte Gesundheit» aus. «Noch sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht vom allgemeinen Notstand beim Pflegepersonal betroffen sind», sagt die Geschäftsführerin. «Aber natürlich stehen wir mit den aktuellen demographischen Entwicklungen vor grossen Herausforderungen. Die Menschen werden immer älter, Familiengefüge verändern sich, Demenzerkrankungen nehmen zu und der erforderliche Betreuungsaufwand steigt an», erklärt Bruttin.

Gemäss einer aktuellen Studie von Avenir Suisse werden bis zum Jahr 2020 schweizweit 17 000 zusätzliche Stellen im Pflegebereich benötigt. Dies fordere sie noch stärker heraus, zeitgemässe, attraktive Arbeitsbedingungen anzubieten, um auch in Zukunft über ausreichende personelle Ressourcen zu verfügen.

Bedarfsgerechte Pflege

Der Leistungsumfang der Spitex beinhaltet weit mehr als die Grundpflege von Patienten und hauswirtschaftliche Angebote. Wenn nach einem Spitalaufenthalt die Betreuung durch die Spitex nötig wird, stecken die ausgebildeten Pflegefachpersonen auch Infusionen, geben Medikamente ab und kümmern sich um die Wundpflege. «Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die psychosoziale Spitex, welche Hand in Hand mit der klassischen Pflege zur Bewältigung von somatischen Problemen in der Gesundheit einhergeht», sagt Erika Bruttin. Ihr sei es wichtig, eine ganzheitliche Pflege anbieten zu können.

So werden, wenn möglich und gewünscht, die Angehörigen und das weitere soziale Umfeld der Klienten miteinbezogen. «Die freiwillige Unterstützung ist enorm wichtig für die Betreuung vieler Klienten zuhause. Aber natürlich können solche Betreuungspersonen selber an den Rand ihrer Kraft und Möglichkeiten kommen. Hier leistet die Spitex professionelle Unterstützung.»

Nach den Krisenjahren 2010 bis 2012, in denen die Organisation vor allem mit personellen und organisatorischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, ist die Spitex Thalwil im Jubiläums-jahr sehr gut aufgestellt. Die Geschäftsführerin wagt einen positiven Ausblick: «Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Bevölkerung, arbeiten ohne Gewinnorientierung wirtschaftlich erfolgreich, pflegen eine gute Zusammenarbeit mit anderen Spitex-Organisationen im Bezirk Horgen und haben zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», erläutert Erika Bruttin. Zudem freue sie sich sehr darauf, ab Herbst 2017 vom heutigen, zu kleinen Spitex Zentrum an der Seidenstrasse 3 an die Bahnhofstrasse 20 umzuziehen. (Zürichsee-Zeitung)