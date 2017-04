Spielend Deutsch lernen geht in Richterswil bald nicht mehr

Die Enttäuschung ist gross bei Anna Pizzala und Sonja Nuzzo. Seit gut anderthalb Jahren bieten die beiden in ihrer jewei­ligen Spielgruppe in Richters­wil sprachliche Frühförderung an. Und zwar mit Erfolg. Sonja ­Nuzzo von der Spielgruppe Drei Eichen sagt: «Im ersten Jahr ­hatte ich einen Knaben, der nur Kroatisch sprach. Nun ist er im Kinder­garten. Nach einem halben Jahr brauchte er bereits ­keine Deutsch-als-Zweitsprache-Lektionen mehr.»

Anna Pizzala von Annas Spielgruppe erlebt die Entwicklung ähnlich, sie fügt aber hinzu: «Nicht nur fremdsprachige Kinder profitieren von der Sprachförderung, sondern auch hie­sige, gibt es doch viele mit einem Sprachfehler.»

Beide sind sich einig, dass der Entscheid der Schulpflege Richterswil kurzfristig gedacht sei. «Praktisch zeitgleich mit dem Ent­scheid, Spielgruppe plus nicht definitiv einzuführen, begann die Suche nach Kinder­gartenassistenten», sagt Sonja Nuzzo, «das kommt die Gemeinde doch viel teurer zu stehen.»

Nicht aus Spargründen

Die Vermutung, der Entscheid könnte etwas mit der schwie­­rigen finanziellen Situa­tion der Gemeinde Richterswil zu tun ­haben, weist Erwin Keller, der Lei­ter der Schulverwaltung, zurück. Mit 10 000 Franken schlugen die beiden Spiel­gruppen plus im Kalenderjahr 2015 zu Buche, bud­getiert gewesen wären 18 000 Franken. Sogar noch günstiger fiel es im Kalenderjahr 2016 aus: 7200 anstatt 15 000 Franken.

Keller sagt: «Aber wir mussten feststellen, dass das Interesse der Eltern zu gering ist, aus welchen Gründen auch immer.» Mit sechs Kindern pro Gruppe hatte die Schul­pflege gerechnet, tatsächlich seien es nie mehr als vier gewe­sen, zurzeit sind es in der einen nur zwei.

Dabei beträgt der Anteil fremdsprachiger Kinder in Richterswil laut Erwin Keller 15 bis 20 Prozent. «Es ist uns ein Rätsel», sagt Kel­ler, «haben wir doch über sämtliche normalerweise erfolgversprechenden Kanäle wie ­Ärzte und Kitas auf das Angebot hingewiesen.»

Unsicherheit zu gross

Schulpräsident Markus ­Oertle (SP) führt neben der zu kleinen Anzahl Kinder noch einen weiteren Grund an, warum Richterswil auf eine definitive Einführung von Spielgruppen plus verzichtet: «Jetzt warten wir erst einmal ab, was der Kanton fordert», sagt er mit Verweis auf die parlamenta­rische SP-Initiative «Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten». Diese hat der Kantonsrat im April 2016 vorläufig unterstützt.

«Wenn der Vorstoss durchkommt, wird es eine Pflicht geben», sagt Oertle, «sonst nicht. Solange diese Unsicherheit herrscht, wollen wir keine definitive Lösung einführen.» Für die Schule sei es schwierig, Einrichtungen wie Spielgruppen mit günstigen Mieten zu unterstützen. «Das können wir eigentlich nur am Mittwochnachmittag, sonst haben wir selber Bedarf.»

Dabei lässt der Schulpräsident durchblicken, dass er persönlich Spielgruppen plus für eine gute Sache hält: «Es ist ein Problem, wenn fremdsprachige Kinder erst im Kindergarten den Erstkontakt mit Deutsch haben.» Es bedeute einen grossen Aufwand, das auszubügeln. «Aber es ist eine poli­tische Frage, ab wann der Staat in die Familie eingreifen soll.»

Hohe Hemmschwelle

Für Sonja Nuzzo und Anna Pizzala ist klar: Dass so wenige fremdsprachige Kinder ihre Spiel­gruppe besuchen, hat insbe­sondere mit der finanziellen ­Hürde zu tun. «Für Familien mit einem Migrationshintergrund sind schon 25 Franken pro Morgen viel», sagt Anna Pizzala. Sonja Nuzzo fügt hinzu, viele Familien würden erst von ihr erfahren, dass sie Unterstützung zugute hätten. «Also erst, wenn sie den Schritt, mit mir Kontakt aufzunehmen, bereits gewagt haben.»

Obwohl das Pilotprojekt als gescheitert bezeichnet werden muss, werden beide ihre Spielgruppe «in derselben Qualität weiterführen», wie sie sagen. «Leider ohne Anerkennung für all die Zeit und das Geld, die wir in unsere Aus- und Weiterbildung investiert haben», sagt Sonja Nuzzo.

Anna Pizzala wird wieder stärker die Eltern in den Spielgruppenalltag einbeziehen. Zurzeit hat sie dank der Unterstützung der Gemeinde jemanden fix an­ge­stellt. An einem Morgen pro Woche wird sie zudem weiterhin, bei Bedarf gratis, fremdsprachige Kinder mit Spiel und Spass in der deut­schen Sprache fördern, damit sie bis zum Kindergarten über die nötigen Grundbausteine verfügen. (Zürichsee-Zeitung)