So feiert der Bezirk Horgen das neue Jahr

Bald knallen wieder die Korken zum Jahresende. Dies jedoch nicht nur in den privaten Stuben, sondern auch an diversen öffentlichen Anlässen im Bezirk Horgen. Einige dieser Feiern in den einzelnen Gemeinden steigen bereits am Silvesterabend, andere erst im Laufe des neuen Jahres – meist auf Einladung der Behörden. Die ZSZ hat einen Überblick zusammengestellt:

Adliswil: Am Sonntag, 8. Januar, um 12 Uhr lädt der Adliswiler Stadtrat die Bevölkerung zum traditionellen Neujahrsapéro in der Kulturschachtle ein. Neben der Neujahrsansprache des Stadtpräsidenten sorgt die Harmonie Adliswil für gute Stimmung. Bereits vor dem Apéro findet um 10.30 Uhr der ökumenische Neujahrsgottesdienst in der katholischen Kirche statt.

Hirzel: Die Neujahr-Aatrinkete, organisiert vom Gemeindeverein, findet am 1. Januar um 14 Uhr im Schulhaus Heerenrainli statt.

Horgen: In Horgen gibt es gleich mehrere öffentliche Anlässe, die mit dem neuen Jahr in Zusammenhang stehen. Die Gemeinde organisiert zusammen mit der Reformierten und der Katholischen Kirchgemeinde den Silvesterabend am 31. Dezember. Um 22.30 Uhr findet in der reformierten Kirche das Orgelkonzert von Philipp Mestrinel statt. Türöffnung ist bereits ab 22 Uhr. Zwischen 23 und 23.30 Uhr gestalten Regula Oberholzer von der Katholischen und Dieter Sollberger von der Reformierten Kirchgemeinde die Feier zum Jahreswechsel. Der Gemeindepräsident Theo Leuthold hält die Ansprache. Ab 23.30 Uhr dann findet auf dem Dorfplatz der Silvesterapéro statt. Es gibt Prosecco, alkoholfreien Punsch, Schinkengipfeli und Chäschüechli, Gulaschsupper und Marroni.

Am Sonntag, 8. Januar, findet um 11 Uhr der öffentliche Neujahrsapéro in der Villa Seerose statt. Die Vereinigung Pro Horgen präsentiert die druckfrische Lithografie 2017, geschaffen von Tim G. Steiner. Der Gemeindepräsident Theo Leuthold begrüsst die Anwesenden mit seinen Gedanken zum neuen Jahr. Musikalisch begleitet wird der Anlass vom Ensemble der Musikschule Horgen mit Ariana Paredes mit der Violine und Jonathan Stich am Klavier und der Violine.

Kilchberg: In Kilchberg findet am 1. Januar um 17 Uhr eine Operngala statt. Anschliessend sind die Kilchberger ab 18.30 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus zum Neujahrsapéro eingeladen.

Oberrieden: In Oberrieden wird am 2. Januar um 12 Uhr im Multifunktionsgebäude Langweg der Kulturpreis 2017 verliehen, zudem findet gleichzeitig der Neujahrsapéro statt. Danach findet um 17 Uhr in der reformierten Kirche das festliche Neujahrskonzert mit David Goldzycher & Friends statt. Organisiert werden die Festivitäten von der Gemeinde Oberrieden, der Reformierten Kirchgemeinde sowie dem Kulturkreis Oberrieden.

Richterswil: Am 31. Dezember findet ab 18.15 Uhr die Feier zum Jahreswechsel statt. Und zwar im Aussenbereich des Schulhauses Samstagern 3. Die Feier steht unter dem Motto «Freut Euch des Lebens». Es sprechen Susanne Hilty, Pfarreiassistentin der katholischen Kirche, Andrea Spörri-Altherr, Pfarrerin der reformierten Kirche, sowie Gemeindepräsident Hansjörg Huber. Musikalisch umrahmt wird der Anlass von der Bläsergruppe Baccanella. Im Anschluss sind die Gäste zu einem Apéro in den Räumlichkeiten des Schulhauses eingeladen.

Rüschlikon: Der Neujahrsapéro der Gemeinde Rüschlikon findet am 8. Januar zwischen 15 und 17 Uhr im Gulliver Schulhaus Dorf statt.

Thalwil/Gattikon: Am 2. Januar um 11 Uhr werden die Feierlichkeiten zum neuen Jahr mit der Neujahrsmatinée in der reformierten Kirche eröffnet. Mit Flöte und Orgel widmet sich das Konzert Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, Jehan Alain und Francis Poulenc. Zwischen 12 und 14 Uhr sind die Tore des Gemeindehauses offen, um gemeinsam bei einem Apéro anzustossen. Die Ansprache hält Gemeinderätin Catherine Marrel.

Das Ortmuseum Thalwil lädt zwischen 12 und 15 Uhr zur Weihnachtsaustellung «Orthodoxe Weihnachten – Ikonen und Engel aus Gattikon». In Gattikon findet zwischen 13 und 15 Uhr der traditionelle Neujahrsempfang im Foyer des Schulhauses Schweikrüti statt.

Wädenswil: Am 31. Dezember findet auf dem Seeplatz ab 23.45 Uhr die offizielle Silvesterparty statt. Der Anlass wird organisiert vom Verkehrsverein zusammen mit dem Quartierverein Au, dem Verein Eisbahn Wädi, der «Iis-Baraggä» und der Stadt Wädenswil. Die Eisbahn Wädenswil bleibt am Abend durchgehend geöffnet. Für jeden Gast gibt es ein Gratis-Cüpli, offeriert von der Stadt Wädenswil.

In Hütten, Langnau und Schönenberg sind keine offiziellen Feierlichkeiten zum neuen Jahrgeplant. (Zürichsee-Zeitung)