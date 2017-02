Sihluferweg bleibt wegen Erdrutsch gesperrt

An einer Stelle am östlichen Sihlufer, etwa auf Höhe des Bahnhofs Langnau am Albis, ging vor einigen Tagen ein grösserer Erdrutsch nieder. Das teilt die Gemeinde Langnau mit. Durch den Erdrutsch wurde der Sihluferweg an der besagten Stelle verschüttet und ist derzeit zwischen dem Stirnimannsteg und der Gattikonerbrücke nicht passierbar.

Daran dürfte sich bis auf Weiteres auch nicht viel ändern. «Wir müssen die betroffene Stelle zuerst untersuchen und werden dann entscheiden, welche Massnahmen nötig sind», sagt Rolf Schneider, Leiter des Unterhaltsbezirks 5 des kantonalen Tiefbauamts auf Anfrage.

Brüchiges Gestein, zu viel Regen

Gemäss Schneider sind kleinere Erdrutsche an der besagten Stelle an sich nichts aussergewöhnliches. Dass aber ein so grosser Erdrutsch den Sihluferweg verschütte, komme nicht alle Tage vor.

Bevor der Weg wieder freigeräumt und für Fussgänger freigegeben werden kann, müsse geprüft werden, ob der Hang und vor allem der Fels oberhalb der betroffenen Stelle stabil sei. «Das Gestein ist an dieser Stelle sehr lose und brüchig», sagt Rolf Schneider. Sollte sich herausstellen, dass Steinschlag-Gefahr besteht, müssten sogar Kletterspezialisten ans Werk. «Sie würden dann die losen Steinbrocken aus der Felswand entfernen», sagt er.

Zwischen dem 31. Januar und dem 1. Februar waren im Bezirk Horgen innerhalb von 24 Stunden über 40 mm Regen vom Himmel gekommen. Das entspricht fast der Hälfte der Regenmenge, die normalerweise im gesamten Monat Februar zu erwarten ist. Hinzu kam noch Schmelzwasser wegen des Tauwetters. Dadurch wurde das Erdreich an den Hängen entlang der Sihl unterspühlt und aufgeweicht – und kam folglich ins Rutschen. (zsz.ch)