Schweizer «Spinner» stammen aus Adliswil

Nachgefragt

«Man muss kein schlechtes Gewissen haben»

Hans Christian von der Crone, spielen Sie selbst mit Fidget Spinners?

Hans Christian von der Crone: Oh, ja. Ich habe gerade einen chromstahlfarbenen zur Hand – sehr gut sind meine Tricks aber nicht. (lacht) Viele, vom Kind über den Teenager bis zu gestandenen Männern, haben mehr drauf als ich.



Sie sprechen von Knaben und Männern. Ist der Fidget Spinner ein typisch männliches Gadget?

Ich spreche natürlich aus Männersicht . . . Habe aber einen anderen Eindruck. An einer Geburtstagsparty letzte Woche bei Freunden hatte ich einige Spinner dabei. Die waren auch bei den Damen beliebt. Sie «spinnten» mit fast noch mehr Talent als wir Herren. Es ist ein Spielzeug für Jung und Alt – von 3 bis 99 –, Mädchen und Jungs, Männer und Frauen.



Warum machen die Fidget ­Spinners so viel Spass?

Es ist faszinierend zuzuschauen, welche Muster entstehen, die Faszination für die dritte Dimension spielt sicher auch eine Rolle. Es ist ein kleines, einfaches Produkt, das man überall mitnehmen und mit dem man mit etwas Geschick recht viel machen kann.



Wann haben Sie entschieden, mit ihrer Firma Nimex auf Fidget Spinners zu setzen?

Wir arbeiten schon seit 25 Jahren mit einem Spielzeugproduzenten aus Taiwan zusammen, der in Festlandchina produziert. Der hat uns im Februar darauf hingewiesen: Hey, da lässt sich ein Trend ausmachen. Er riet uns zunächst, noch etwas abzuwarten. Wir rennen nicht jedem Trend nach. Mitte April haben wir dann aber entschieden, doch, wir produzieren.



Ab wann war absehbar, dass es sich um einen richtigen ­Siegeszug handelt?

Noch Anfang Mai war ich an einer Sitzung des Schweizer Spielwarenverbands. Damals hätte noch niemand geahnt, dass das ein solcher Hype werden würde.



Wurde es aber.

Und zwar innert weniger Tage. Wir haben schon andere Trends mitgemacht, unter anderem Pokémon, Loom oder die Silly Bands. Aber so etwas habe ich noch nie ­erlebt. Dass etwas dermassen schnell viral um den ganzen Globus geht und der Boom so enorm wird, das hätte ich nie geglaubt.



Diesmal haben Sie also Glück gehabt.

Das kann man so sagen. Wir sind seit 65 Jahren auf dem Markt. Es ist immer sehr schwer, abzuschätzen, was wirklich kommt und was nicht. In acht von zehn Fällen klappt es nicht.



Wie viele Fidget Spinners haben Sie bereits produziert?

Seit Mai sicher eine sechsstellige Zahl, gesamthaft werden in der Schweiz sicher eine mittlere bis hohe sechsstellige Zahl verkauft worden sein über die diversen ­Kanäle.



Und wie viel haben Sie bis jetzt daran verdient?

Da nenne ich keine Zahlen. Aber einer unserer Partner, Migros, verkauft die Fidget Spinners zu einem Stückpreis von 4.90 Franken. Am Schluss müssen alle Beteiligten davon leben können.



Haben Sie kein schlechtes ­Gewissen, mit einem Spielzeug Geld zu verdienen, dessen ­Erfinderin in Armut lebt und nichts vom Gewinn erhält?

Als wir mit dem Verkauf der Fidget Spinners begannen, kannten wir diese Geschichte nicht. Sie wurde erst später publik. Die Erfinderin, Catherine Hettinger, hat in einem Interview gesagt, dass es für sie kein Problem sei, nicht finanziell am Boom teilhaben zu können, sie aber stolz sei, dass ihr Spielzeug ein Erfolg sei und so vielen Leute Spass bereite. Es wurde auch eine Crowd-Funding-Aktion zu ihren Gunsten ins Leben gerufen. Ich denke nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man das Produkt verkauft oder kauft.



Wie haben Sie den Ansturm ­bewältigt?

Unser Partner in Taiwan hat in ­zusätzliche Maschinen investiert, welche das höhere Volumen bewältigen können. Die Fidget Spinners aus Metall und Kunststoff werden vor allem maschinell hergestellt. Es gab sicher die eine oder andere Nachtschicht, übrigens auch bei uns in der Schweiz. (lacht)



Was macht einen guten Spinner aus?

Das Material. Ein Spinner darf zum Beispiel nicht kaputt gehen, wenn er zu Boden fällt. Wichtig ist aber auch das Kugellager, da muss der Widerstand möglichst klein sein. Ein guter Fidget Spinner dreht bis zu 5 Minuten. Wichtig ist aber natürlich auch das Design, er muss gefallen.



Es gibt Hersteller, die dem Fidget Spinner eine therapeutische Wirkung zuschreiben, gerade bei Autisten oder Menschen mit ADHS. Sehen Sie dieses Potenzial auch?

Ich denke schon, dass da was dran ist, bin aber natürlich kein Therapeut. Sicher ist, das «Spinnen» fördert die Koordination, die Kommunikation und die Konzentrationsfähigkeit. Und die Kinder machen dank den Spinnern wieder etwas Reelles mit ihrem Körper, nicht etwas Virtuelles auf dem Smartphone.



Interview: Sibylle Saxer