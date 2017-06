Schüler, Lehrer und Studierende – ­alle lieben die Kulturtage Au

Zurzeit kommen die Schüler auf der Halbinsel Au in den Genuss eines spannenden Abenteuers. Für einen Tag tauchen sie ein in die griechische Sagenwelt, er­leben Figuren und Motive aus dieser mystischen Welt. Dies im Rahmen der Kulturtage Au, die noch bis Mitte Juli unter dem Motto «Labyrinth von Auland» laufen. Veranstaltet wird dieser kulturelle Anlass vom Volksschulamt Kanton Zürich und von der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH).

Rund 1500 Schüler aus dem ganzen Kanton Zürich wollen dieses Abenteuer erleben. «Die Kulturtage waren jedes Jahr beliebt, aber so schnell waren sie noch nie ausgebucht», freut sich mit Andi Thürig von der PHZH einer der Projektleiter. Innerhalb von ein paar Stunden waren alle Tage ausgebucht.

Profischauspieler im Einsatz

Die Schüler erkunden die Halbinsel Au spielerisch und lernen so verschiedene Figuren der griechischen Mythologie kennen. Da wäre etwa Narkissos, der nur sich selbst liebt und gerne Selfies von sich macht, oder Kalisto, die zum Gefolge von Artemis, der Göttin der Jagd, gehört. Doch Kalisto hat einen Fehler begangen und wurde von Artemis ausgeschlossen. Damit sie wieder im Gefolge aufgenommen wird, braucht sie die Hilfe der Mädchen und Buben.

Die verschiedenen Figuren werden von professionellen Schauspielern und einem Musiker gespielt. Regie führt Christine Faissler. «Die Kinder haben ein sinnliches Erlebnis, verbunden mit kreativer Arbeit», erklärt sie. So helfen die Mädchen und Buben etwa, Ikarus Flügel zu zeichnen und dann nach Plan zu basteln. Dabei befassen sie sich mit der Aerodynamik. Bei der Kämpferin und Jägerin Kalisto machen sie Schnelligkeits- und Geschicklichkeitsspiele, oder sie bauen im Wasserworkshop Bojen aus PET-Flaschen und Holz, die dann auf dem See schwimmen. Während die Schüler von Studenten der PHZH betreut werden, haben die Klassenlehrpersonen ihren eigenen Workshop. In Dreiergruppen müssen sie kleine Kioske für die Pause bauen.

Auch bei Studierenden beliebt

Immer wieder sind kurze Schauspieleinlagen in den Ablauf eingeplant, die Kinder können aber auch selber mit anpacken, was bei den meisten sehr gut ankommt. «Ich dachte, wir kommen hierher und schauen ein Theater. Dass wir selber mitmachen können, finde ich cool», meint ein Knabe, der sich an einer Boje zu schaffen macht. Nicht nur bei den Schülern sowie den Klassenlehrpersonen sind die Kulturtage Au sehr beliebt. Auch die PHZH hatte überhaupt keine Mühe, Studierende zu finden, die sich jeweils einer Gruppe annehmen.

Die Rüeschlikerin Annatina Caprez ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich. «Die Kulturtage Au sind sehr wichtig und beliebt», sagt sie, «wir mussten sogar einigen Studierenden absagen, so gross war die Nachfrage.» Besonders toll findet sie, dass diszi­pli­nen­über­grei­fend gearbeitet wird. Theater, Tanz, bildnerisches Gestalten und Werken werden miteinander verbunden. «Auf spielerische Art lernen die Kinder so die griechische Mythologie kennen.»

Auch Alltagsthemen wie Konkurrenzdenken und Eifersucht werden thematisiert. Die Figuren sind zwar echt, die Geschichten rund um die Figuren wurden ­jedoch von den Studenten und Schauspielern auf die heutige Zeit und kindgerecht angepasst. Speziell ist bei diesen Kulturtagen, dass die Workshops nicht klassenweise bestritten, sondern die Schüler aus den verschiedenen Klassen wild und nach Zufall ­gemischt werden. So lernen die Mädchen und Buben andere Kinder kennen, und es bilden sich hie und da sogar neue Freundschaften. Die rund 130 Schüler, die ihren Kulturtag gestern auf der Halbinsel Au erlebten, waren sich einig, dass es ein toller Tag war – und dass sie nächstes Jahr wiederkommen wollen.

Die Kulturtage Au finden noch bis zum 14. Juli statt. Auch Familien mit Kindern ab 7 Jahren können am Sonntag, 2. und 9. Juli, teilnehmen. Anmeldung im Internet unter www.schuleundkultur.ch. (Zürichsee-Zeitung)