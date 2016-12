Schluss mit Stau vor der Sammelstelle

Auf der Wertstoffsammelstelle in Wädenswil wird es eng. Denn in den letzten 20 Jahren haben sich die Entsorgungsmengen auf der Hauptsammelstelle an der Rütibüelstrasse mehr als verdoppelt. Es kommt daher regelmässig zu Kapazitätsengpässen auf dem Werkhofareal. «Insbesondere an am Freitagnachmittag und an den Samstagen entstehen Rückstaus bis auf die Strasse», sagt der zuständige Stadtrat Werke, Ernst Brupbacher (BFPW).

Der Wädenswiler Stadtrat beantragt deshalb dem Parlament einen Kredit von 8,6 Mio Franken. Mit diesem Betrag soll die Werkstoffsammelstelle erneuert und gleichzeitig die Sanierung des in die Jahre gekommenen Werkgebäudes realisiert werden. Entspricht der Gemeinderat dem stadträtlichen Antrag, werden die Wädenswiler Stimmberechtigten letzten Endes an der Urne über den Kredit befinden. «Zur Volksabstimmung wird es jedoch erst im Herbst 2017 kommen», sagt Brupbacher. Die Fertigstellung des gesamten Projektes wäre dann schätzungsweise Ende 2018, so der Werkvorstand.

Alles an einem Standort

Ebenfalls Teil des Projektes ist, die Verwaltung und den technischen Betrieb der Werke an einem Standort zu konzentrieren – und zwar auf dem Areal des Werkhofs an der Rütibüelstrasse. Denn aktuell agiert ein Teil der Verwaltung von der Eintrachtstrasse 24 aus. «Mit der Integration könnten die direkten Kommunikationswege verkürzt werden», sagt Ernst Brupbacher. Jene, die die Abläufe und die Steuerung der Werke planen, müssten aktuell mehrmals täglich an die Rütibüelstrasse hochfahren und sich vor Ort auszutauschen. «Das macht die Planung unnötig kompliziert».

Heissen die Stimmbürger das gänzlich gebührenfinanzierte Vorhaben gut, wird die Hauptsammelstelle neu zum «Entsorgungspark». Dieser ist in einen Publikums- und einen Logistikteil gesplittet. Letzterer ist separat erschlossen. Zu räumlichen und logistischen Engpässen sollte es danach nicht mehr kommen. Da bereits eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt, ist ein Baubeginn rund vier Monate nach der Abstimmung realistisch.

Beitrag vom Zweckverband

Neben den grösseren Wertstoffsammelstellen von Wädenswil und Adliswil besteht heute noch eine auf dem Areal der KVA Horgen – eine weitere im Raum Thalwil sei zurzeit in Planung, wie es in der Weisung zum Projekt heisst. «Im Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen ist man sich schon länger einig, dass nicht jede Bezirksgemeinde ihre eigene Sammelstelle braucht», sagt Brupbacher. Damit jedoch die Betriebskosten der künftigen vier Wertstoffsammelstellen nicht alleine von den jeweiligen Standortgemeinden getragen werden müssen, «soll ein Betriebsbeitrag durch den Zweckverband geleistet werden», wie der Stadtrat in seinem Antrag schreibt. Hierzu wurde kürzlich eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine ausgewogene künftige Betriebsfinanzierung erarbeiten soll. Die Gruppe wird im Januar zum ersten Mal zusammenkommen. (Zürichsee-Zeitung)