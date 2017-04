Richterswil verzichtet auf Frühförderung in Deutsch

Die Sprachförderung fremdsprachiger Vorschulkinder wird nicht definitiv eingeführt. Das teilt die Schulpflege Richterswil mit. Damit bleibt es beim zweijährigen Pilotversuch, der seit Sommer 2015 in zwei Richterswiler Spielgruppen von der Gemeinde unterstützt wird. Das Angebot der beiden Spielgruppen plus werde zu wenig genutzt.

Damit steht die Gemeinde Richterswil in der Zimmerbergregion alleine da. In sechs weiteren – Adliswil, Horgen, Langnau, Rüschlikon, Thalwil und Wädenswil – gibt es ebenfalls Spielgruppen plus. Und keine denkt ans Aufgeben.

Das Angebot bewähre sich sehr, heisst es aus Adliswil. Die Plätze seien immer belegt. Sechs Spielgruppen plus gibt es mittlerweile. Die Stadt unterstützt diese mit 20 000 Franken pro Jahr. Ähnlich klingt es aus Wädenswil. Die Kosten beziffert Patrick Weil, Leiter Pädagogik und Schulentwicklung, mit rund 1000 Franken pro Kind und Jahr. «Aber je früher man in die Sprachförderung investiert, desto besser.» Jeder Franken komme mindestens doppelt, teils bis acht- oder neunfach zurück. Das heisst, dieses Geld müsse später nicht oder nur deutlich reduziert investiert werden.

Warten auf den Kanton

Quer in der politischen Landschaft steht der Richterwiler Entscheid auch mit Blick auf die Kantonsebene. Vor einem Jahr hat der Kantonsrat die parlamentarische Initiative «Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten» vorläufig unterstützt, mit 105 Stimmen, 60 wären nötig gewesen. Der Vorstoss verlangt, dass Vorschulkinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen vor dem Eintritt in den Kindergarten während einem Jahr an zwei halben Tagen die Woche eine Einrichtung mit integrierter Sprachförderung besuchen. Also zum Beispiel eine Spielgruppe plus.

Moritz Spillmann, SP-Kantonsrat aus Ottenbach und Erstunterzeichner, sagt: «Lernstandserhebungen haben gezeigt, dass die Defizite jener Kinder, die beim Eintritt in den Kindergarten Sprachprobleme haben, sich nicht verlieren, sondern immer grösser werden.» Das Geschäft steckt zur Zeit in der vorberatenden Kommission für Bildung und Kultur, dessen Präsident Spillmann ist. Er hofft auf einen Entscheid noch in dieser Legislatur. (Zürichsee-Zeitung)