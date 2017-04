Rebbauern vom Zürichsee droht Ernteausfall

«So etwas habe ich noch nie erlebt, ich weiss nicht wie es nun weitergehen soll», sagt Weinbauer Erich Meier aus Uetikon am See. Der Frost der letzten Tage habe nahezu 100 Prozent seiner Reben zerstört. Er ist nicht allein. Klaus Schilling vom Rebbaukommissariat des Kantons Zürich stellt eine ernüchternde Prognose auf: «Wir rechnen mit einem Ernteausfall von circa 75 Prozent in der Region, das genaue Bild zeigt sich erst noch».

Natur macht machtlos

Der Grossteil des Schaden entstand bereits in der Nacht auf Donnerstag. Über der gesamten Schweiz lag eine Kältedecke, es kam zu Temperaturen bis Minus vier Grad und einem späten Schneeschauer. Die heftige Bise wehte die warme Luft vom Zürichsee weg, somit setzte der Zürichsee als Wärmespeicher aus. Gegen eine solche Naturgewalt waren die Winzer machtlos. «Donnerstag Nacht haben wir stundenlang die Feuer zwischen den Reben aufrechtgehalten, drei Meter daneben konnte man jedoch das Eis von den Reben abbrechen», erzählt Winzer Manuel Meroni aus Adliswil.

Langfristige Folgen

Die Frostschäden bedeuten für die Weinbauern im schlimmsten Fall einen Verlust von bis zu 100 000 Franken pro Hektar. Unter der Einbusse der fehlenden Ernte 2017 werden alle Winzer zu leiden haben, besonders arg trifft es aber die Winzer, welche leere Keller haben, weil die Weine der letzten Jahre bereits verkauft sind. Diese Winzer werden mit einem Jahr ohne Einnahmen zu rechnen haben. Die Spätfolgen kann man noch nicht einschätzen «Die Folgen des schweren Hagels von 2011 konnten wir auch drei Jahre später noch spüren» berichtet Dominic Mathies, Präsident des Weinbau Verein am Zürichsee und Kellermeister der Klosterkellerei Einsiedeln.

Vom letztjährigen Frost blieben die hiesigen Winzer weitesgehend verschont und die Betroffenen konnten Trauben aufkaufen. Dieses Jahr ist das keine Möglichkeit. Von der Bündnerischen Herrschaft bis ins Wallis und ins Nahe Ausland verzeichnen alle die gleichen Frostschäden. Wie weiter kann man nicht sagen, der letzte vergleichbare Frost war 1981. «Jetzt gilt es abzuwarten und auf warmes Wetter zu hoffen» sagt Stefan Kümin aus Freienbach. Die nächsten zwei Wochen werden zeigen, ob noch neue Triebe kommen, welche dann gesunde Knospen bilden können.

Minustemperaturen in der Nacht und Bodenfrost machen den Bauern grosse Sorgen. Mit Vliesdecken und Parafinkerzen kämpfen die Bauern gegen drohende Ernteausfälle wegen Frostschäden. Video: SDA.

(Zürichsee-Zeitung)