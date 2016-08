Polizei sucht nach Kollision Zeugen

Bei einer Kollision mit einem anderen Velofahrer hat sich am Mittwochmorgen eine Velolenkerin in Horgen leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhren beide Personen kurz nach 8 Uhr in den Kreisel See-/Stockerstrasse. Aus bisher unbekannten Gründen kam es zur Kollision. Die Velofahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der männliche Zweiradfahrer hielt kurz an, setzte jedoch dann seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Neubüel, Tel. 043 833 17 00, in Verbindung zu setzen. (mst)