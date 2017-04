Nostalgiewagen mit neuem Innenleben und altem Charme

«Es war ein extrem trauriger Anblick», erinnert sich Walter Huber, Vizepräsident der Zürcher Museums-Bahn (ZMB) an den Unfall vom 20. Februar 2016 beim ehemaligen Bahnhof Sihlbrugg und an dessen Folgen für die ZMB. Ein von der Dampfgruppe Zürich betriebener Dampftriebwagen war damals mit Schotterwagen einer Baufirma kollidiert, die fälschlicherweise auf dem Gleis abgestellt waren. 16 Personen wurden verletzt, zwei davon mittelschwer. Arg in Mitleidenschaft gezogen worden war nebst dem historischen Zugfahrzeug auch der angehängte Personenwagen C22 der ZMB – der letzte verbliebene Bahnwagen aus dem ersten Betriebsjahr der Sihltalbahn von 1892. «Die Schnauze unseres Wagens war völlig eingedrückt und der hölzerne Wagenkasten richtiggehend zerrissen», erzählt Huber.

Viertelmillion Schaden

Am Gründonnerstag aber hatte der ZMB-Vizepräsident mit Sponsoren und Vereinsmitgliedern an Bord des Nostalgiewagens indes allen Grund zur Freude und um mit einem Gläschen Weisswein anzustossen: Erst im Schlepptau eines Triebwagens der Schweizerischen Südostbahn (SOB), dann gezogen vom historischen ZMB-Triebwagen FCe 84 kehrte der frisch reparierte und wieder instand gestellte Nostalgiewagen von der SOB-Werkstätte Samstagern zur ZMB-Remise nach Sihlwald zurück. Unterwegs auf der festlichen Sonderfahrt legte das gemächlich bummelnde Züglein in Wädenswil, Horgen, Thalwil und Zürich-Wiedikon jeweils einen Zwischenhalt ein, um Schnellzüge und S-Bahnen vorbeiflitzen zu lassen.

Als der Zug noch nicht ein «Nostalgiewagen» war: Videoaufnahmen aus dem Archiv des Schweizer Schul- und Volkskino. Video: Youtube

Im Service-Center der Südostbahn in Samstagern war der historische Waggon seit letztem November für rund 260 000 Franken fast komplett neu zusammengebaut worden. Bei der Schadenanalyse hatte sich zwar gezeigt, dass das Metallchassis praktisch unversehrt geblieben war. Der darüber liegende Wagenkasten aus Holz, samt den hölzernen Fachwerkverstrebungen und dem Riemenboden, aber musste erst völlig zerlegt und dann weitgehend mit neuen Holzelementen frisch aufgebaut werden.

Einzig das hölzerne Dach, die hölzernen Sitzbänke samt Gepäckauflagen sowie die Fenster und das Originaltäfer in der oberen Wagenhälfte konnten wiederverwendet werden. Vollumfänglich ersetzt werden musste etwa auch die Aussenhülle aus Blech.

Alten Charme bewahrt

«Die grösste Herausforderung für unsere Leute bestand darin, den Nostalgiewagen so zu erneuern und zu restaurieren, dass man ihm das kaum ansieht», sagt Ursel Kälin, Mediensprecherin der SOB. Auf der Einweihungsfahrt konnten sich die geladenen Passagiere denn auch davon überzeugen, dass der C22 seinen historischen Charme auch nach seiner Renaissance tatsächlich bewahrt hat.

Wanderungen, Baden im Fluss und Skifahren: Das Sihltal bot allerlei Vergnüglichkeiten. Video: Youtube

Morgen Sonntag wird der neue alte Bahnwaggon auch wieder im Osterzug der Museums-Bahn durchs Sihltal zum Osterhasen nach Sihlwald rollen.

Gemäss Vizepräsident Walter Huber muss die Museumsbahn von der Versicherung nicht gedeckte Schadenskosten in der Höhe von rund 120 000 Franken selber berappen. Mit einer Sammelaktion kamen bislang 82 000 Franken an Sponsorengelder zusammen. Der Abschlussbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) des Bundes zum genauen Unfallhergang in Sihlbrugg und zu den Verantwortlichkeiten ist noch ausstehend. (Zürichsee-Zeitung)