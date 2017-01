Nicht das Ob, sondern das Wie ist der Streitpunkt der Reform

Am 12. Februar haben die Schweizer Stimmberechtigten über die Unternehmenssteuerreform III zu befinden. Mit «Arbeitsplätze und Wohlstand sichern» werben bürgerliche Parteien für die Vorlage. Einen «Milliarden-Bschiss am Mittelstand» findet hingegen die SP die Steuerreform des Bundes. Sie hat dagegen das Referendum ergriffen – darum muss nun das Volk entscheiden. Die Vorlage ist komplex, vereint sie doch mehrere Massnahmen in sich. Zudem wird zwar auf nationaler Ebene abgestimmt, die Umsetzung der Reform erfolgt aber durch die Kantone.

Am Dienstagabend lud die SP Bezirk Horgen im Schinzenhof zu einer Podiumsdiskussion zum Thema ein. Die Winterthurer Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) und ihre Parteigenossin, die Winterthurer Nationalrätin Mattea Meyer, kreuzten mit den Befürwortern der Reform, dem Horgner Nationalrat Thomas Weibel (GLP) und der Horgner Finanzvorsteherin Daniela Mosbacher (FDP) vor rund 50 Zuhörern die Klingen. Philipp Kleiser, stellvertretender Chefredaktor der ZSZ, moderierte die Debatte.

Überladene Vorlage?

Warum es eine dritte Unternehmenssteuerreform überhaupt brauche, wollte Kleiser von Thomas Weibel wissen. Der Bundesrat habe sie auf Druck der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der EU ausgearbeitet, sagte der Nationalrat. Grund sei, dass hierzulande für sogenannte Statusgesellschaften kantonale Steuerprivilegien gelten: Für im Ausland erwirtschaftete Gewinne falle eine geringere Besteuerung an als für inländische. Diese Praxis werde international nicht mehr akzeptiert. «Wir müssen reagieren, um nicht bald auf einer schwarzen Liste zu stehen», erklärte Weibel. Bei einem Nein zur Unternehmenssteuerreform entstünde für die betroffenen Firmen Rechtsunsicherheit. «Das ist Gift für die Wirtschaft und lähmt jede Innovation», warnte er und nannte die Zahl von bis zu 200 000 Arbeitsplätzen, die schweizweit gefährdet würden.

Die SP müsste für die Aufhebung von Steuerprivilegien sein, stellte Kleiser fest, doch gerade sie bekämpfe die Reform. Die zusätzlichen Elemente, die in die Vorlage gepackt worden seien, störten ihre Partei, erwiderte Mattea Meyer. Damit meinte sie die verschiedenen Instrumente, dank derer die Schweiz trotz Abschaffung der Steuervergünstigungen international wettbewerbsfähig bleiben soll: Unter anderem die Patentbox, durch die Erträge aus Patenten nicht besteuert werden; Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die neu zu 150 Prozent (statt 100 Prozent) von den Steuern abgesetzt werden können; vor allem aber die zinsbereinigte Gewinnsteuer auf überdurchschnittlichem Eigenkapital. Die Ausarbeitung dieser begleitenden Massnahmen habe man sich von der Wirtschaft diktieren lassen, kritisierte Meyer: «Es werden neue Schlupflöcher zum Steuern sparen geschaffen.»

In Bezug auf die zinsbereinigte Gewinnsteuer doppelte Yvonne Beutler nach: Man habe diese erst spät in die Vorlage genommen, damit auch Grossbanken und Finanzinstitute profitieren können: «Für alle Arten von Firmen Abzüge zu schaffen entspricht einem falschen Gerechtigkeitsgefühl.» Sie rechnete vor, dass durch die Ersatzmassnahmen allein in 13 Kantonen drei Milliarden Franken Verluste entstünden.

Es sei nicht so, dass die Kantone alle Ersatzmassnahmen einführen müssten, sagte Thomas Weibel. Basel mit den vielen Forschungsplätzen würde etwa vor allem auf die Steuerbegünstigung von Patenten und Innovation setzen. «Zürich aber hat vor, alle Massnahmen einzuführen», wandte Beutler ein. Der Kanton schlage ein Modell vor, von dem seine eigene Studie abrate – nur des Steuerwettbewerbs willens. «Das führt zu einem ungesunden Wettbewerb», sagte sie, und dies geschehe auf Kosten der Bürger.

Abwanderung der Firmen?

«Wir müssen die Unternehmen an die Schweiz binden, und dafür ist der Steuerfaktor und Rechtssicherheit entscheidend», erwiderte Daniela Mosbacher. Sie würden sonst in steuergünstigere Kantone oder ins Ausland abwandern. In Horgen hat die Finanzvorsteherin mit vier Grossfirmen zu tun. Rund drei Millionen Franken Mindereinnahmen würde die Einführung der Steuerreform in der jetzt vorliegenden Form für ihre Gemeinde laut Berechnungen bringen. Kein grosses Drama, meinte sie. «Gehen die Firmen weg, dann fehlen uns aber 80 Prozent an Steuersubstrat und 2000 Stellen.» Eine Argumentation, die Meyer Erpressung nannte. Für die Schweiz sprächen noch andere Faktoren wie die politische Stabilität. Google, Roche und Novartis würden dies mit ihrem Ausbau hierzulande bestätigen.

«Wie die Kantone die Vorlage umsetzen, ist nicht Gegenstand der jetzigen Abstimmungsvorlage», hielt Weibel fest. Er plädierte darum für ein Ja, um eine ausgewogene Grundlage für die genauere Ausarbeitung und eine fortgesetzte Diskussion in den Kantonen zu schaffen. Die SP-Politikerinnen rieten zum Nein, damit das Parlament in einem neuen Anlauf die Vorlage entschlacken könne. (Zürichsee-Zeitung)