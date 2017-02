Neun Zivilschutzanlagen werden nicht mehr benötigt

23 Zivilschutzanlagen für die Unterbringung von Zivilschützern übernahm der neu gegründete Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) am 1. Januar 2016. Weil aufgrund der Fusion aber auch die Mannschaftsbestände verkleinert wurden, waren das zu viele. Um eine ­«qua­litative Verbesserung» zu erreichen, wie der ZVZZ in einem Beschluss schreibt, reduzierte er die Anzahl per 1. Januar 2017 auf 14.

Die nicht mehr beanspruchten Räume gingen gleichzeitig zurück an die jeweiligen Gemeinden Adliswil, Horgen, Kilchberg, Richterswil, Schönenberg und Wädenswil.Eine Verpflichtung, diese überzähligen Anlagen weiter zu betreiben, besteht nicht. Um Un­terhaltskosten zu sparen – beispielsweise für die Revision der Notstromdieselmotoren – prüfen einige Gemeinden darum nun eine Umnutzung.

Insgesamt werden neun Zivilschutzanlagen (rot) nicht mehr beansprucht. Die restlichen Anlagen (schwarz) verbleiben in den Grunddaten der ZVZZ.

Lager- oder Bandräume

Adliswil zum Beispiel hat bereits ein Gesuch beim Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich eingereicht, um ihre betroffene Anlage Zopf an der Zelgstrasse 14 aufzuheben. Danach könnte man sich eine Umnutzung zu einem öffentlichen Schutzraum oder zu privaten oder öffentlichen Lagerräumen vorstellen, wie der Stadtrat in einem Beschluss schreibt. Auch in Wädenswil sollen die beiden Anlagen an der Oberdorfstrasse und an der Speerstrasse anderweitig verwendet werden. «Wir werden zuerst prüfen, ob wir ­weitere öffentliche Schutzräume brauchen, ansonsten wollen wir die Anlagen umwandeln beispielsweise in Lagerräume oder Bandräume», sagt Esther Ramirez, stellvertretende Stadtschreiberin von Wädenswil.

Gleich tönt es in Richterswil. Auch hier überlegt man sich eine Umnutzung der beiden Anlagen an der Breitenstrasse und der Göldistrasse. In Horgen – hier ist die Anlage ander Speerstrasse betroffen – und in Schönenberg, wo die Anlagen an der Hüttnerstrasse und der Wädenswilerstrasse zurück an die Gemeinden gingen, ist das weitere Vorgehen noch nicht klar. Der Gemeinderat in Horgen muss zuerst noch einen Beschluss fassen und in Schönenberg wartet man ab: auf die Abstimmung zur Fusion mit Wädenswil am 21. Mai.

Einzig in Kilchberg soll die betroffene Anlage an der Alten Landstrasse 110 auch weiterhin eine Zivilschutzanlage bleiben, wie Gemeindeschreiber Peter Vögeli sagt. (Zürichsee-Zeitung)