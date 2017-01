Neuer Chef für den Rettungsdienst des See-Spitals

Führungsrochade im Rettungsdienst des See-Spitals in Horgen: Jaap Goedhart, der den Rettungsdienst in Horgen seit 2001 geleitet hat, übergibt per 1. Februar 2017 seine Führungsposition dem 15 Jahre jüngeren Stefan Eschenmoser, der bereits jetzt als Bereichsleiter Bildung dem Kader angehört. Das gibt das See-Spital am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt.

Die Rahmenbedingungen im Rettungswesen würden sich laufend ändern und verschärfen und verlangten nach neuen Qualifikationen, heisst es in der Mitteilung. Auf der anderen Seite seien jahrelange Erfahrungen, wie sie Jaap Goedhart, der schon seit 25 Jahren im Führungsbereich von Rettungsdiensten und Intensivstationen tätig ist, von unschätzbarem Wert.

«Lückenlose Nachfolgeregelung»

In diesem Sinne erweise sich die nun eingeleitete Rochade als ein «vielversprechender Schritt in Richtung Zukunft». Jaap Goedhart könne nun als Stellvertreter den neuen Leiter Rettungsdienst mit seinem Know-how unterstützen und eine lückenlose Nachfolgeregelung sichern.

Stefan Eschenmoser absolviert derzeit die Abschlussphase seines Masterstudiums in «Health Service Management». (mst)