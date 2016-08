Neuer Angriff auf Hirzel-Eingemeindung

In Horgen und Hirzel steht am 25. September ein Richtungsentscheid an. Die Bevölkerung wird darüber befinden, ob Horgen den Hirzel eingemeindet. Nun ist aber Anfang Woche ein Stimmrechtsrekurs eingegangen, der alles wieder in Frage stellt. Die Rekurrenten beantragen dem Bezirksrat Horgen, dass er die Ansetzung der Abstimmung aufhebt. Er soll dem Gemeinderat Hirzel untersagen, die Abstimmung am 25. September durchzuführen. Der Stimmrechtsrekurs ist dem Bezirksrat Horgen eingereicht worden. Dieser hat dem Gemeinderat Hirzel eine Frist von fünf Tagen angesetzt, um Stellung zu nehmen.

Welche Argumente die Rekurrenten vorbringen, ist beim aktuellen Stand des Verfahrens nicht in Erfahrung zu bringen. Unklar ist auch, wer den Rekurs eingereicht hat. Die Gegner haben eine Eingemeindung bislang auf politischer Ebene bekämpft. Eine Interessengemeinschaft hat eine Petition und eine Initiative eingereicht sowie ein Gutachten bei einem Rechtsprofessor erstellen lassen. Mit diesen Vorstössen will die Interessengemeinschaft vor allem erreichen, dass die Sekundarschule im Hirzel erhalten bleibt. Denn im Falle einer Eingemeindung wird die Sek Hirzel aufgelöst. Alle Kinder besuchen dann die Sekundarschule in Horgen. Allerdings ist das Überleben der kleinen Sek Hirzel auch ohne Fusion gefährdet, wie die Gemeinde immer betonte.

Falsches Signal

Der Hirzler Gemeindepräsident Markus Braun (parteilos) möchte den Stimmrechtsrekurs nicht kommentieren, da es sich um ein laufendes Verfahren handle, wie er begründet. Er meinte nur, dies sei ein legales Mittel, das Stimmberechtigten zur Verfügung stehe: «Der Stimmrechtsrekurs gehört zur Politik, wir müssen ihn jetzt durchfechten.» Der Gemeinderat hat einem externen Rechtsanwalt das Mandat erteilt, ihn zu vertreten, wie er mitteilte.

Markus Braun lässt aber durchblicken, dass der Gemeinderat nicht gerade erfreut ist über den Stimmrechtsrekurs. Seine grösste Sorge sei, dass damit ein falsches Signal nach Horgen ausgesendet werde. Es war nämlich die Gemeinde Hirzel, die Horgen einen «Heiratsantrag» machte. Die Initiative ging also von der ungleich kleineren und finanzschwächeren Gemeinde aus. Horgen müsste bei einer Eingemeindung Mehrkosten in Kauf nehmen.

Bezirksratspräsident Armin Steinmann sagt, die Parteien hätten fünf Tage Zeit, ihre Stellungnahme einzureichen. Er stellt in Aussicht, dass der Bezirksrat den Stimmrechtsrekurs zügig an die Hand nehmen wird.

Trotzdem an die Urne

Armin Steinmann sagt, dass mit einem Stimmrechtsrekurs die Verletzung von politischen Rechten geltend gemacht werden könne. Beim Bezirksrat Horgen gingen durchschnittlich zwei bis drei solcher Stimmrechtsrekurse jährlich ein. Sie betreffen Beschlüsse von Gemeindeversammlungen oder Parlamentsentscheide.

Wie auch immer der Bezirksrat Horgen und allenfalls die nächst höhren Instanzen entscheiden, die Abstimmung vom 25. September wird laut Armin Steinmann in jedem Fall durchgeführt. Der Stimmrechtsrekurs habe keine aufschiebende Wirkung. Sollte er gutheissen werden, würde der Abstimmungsentscheid aufgehoben. (Zürichsee-Zeitung)