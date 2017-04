Mit dem Schnaaggi-Schaaggi zum Osterhasen

Ostersonntag, Bahnhof Wiedikon, 10.27 Uhr. «Papi, wann kommt denn endlich Schnaaggi-Schaaggi?» Die Kleine hüpft aufgeregt von einem Bein auf das andere. Das Mädchen ist nicht allein: Rund 120 Buben und Mädchen, zusammen mit ihren Eltern oder Grosseltern, schwatzen und zappeln aufgeregt auf dem Perron 3. Mit glänzenden Augen erwarten sie die Einfahrt des Zuges mit der 118-jährigen Dampflok an der Spitze. Sie alle freuen sich auf die Osterfahrt mit dem rot-grün-schwarzen Nostalgie-Koloss in den Sihlwald, auf die Begegnung mit dem Osterhasen und auf die gemeinsame Eiersuche. Rund 400 farbige Eier sind im Wald zu finden, zudem sind ein goldenes sowie fünf silbrige Eier in einer Scheune versteckt.

Dampfend unterwegs

Es pfeift, es dampft. «Juhui — er ist da!» Bahnmitarbeiter steigen auf die Lok, alles wird nochmals überprüft. Schnell wird noch ein Erinnerungsfoto geschossen, dann klettern die kleinen und grossen Fahrgäste rasch und vorsichtig die steilen Eisentritte hoch in die Waggons. Die braunen Holzbänke mit den Heizungen unter den Sitzen sind schon ziemlich warm. Ein schriller Pfiff, der Zug rollt sachte an. Begleitet vom lustigen «Tschi-pfu-Tschi-pfu», das wohl wie Musik in «Eisenbähnler-Ohren» klingt. «Uiii, dieser Dampf!» freut sich Oliver. «Und wie das stinkt!» meint sein Bruder Dominik. Ihre Mutter lacht: «Es riecht!» Erwartungsfrohe Kindergesichter pressen sich an die Fensterscheiben. Es regnet leicht. Der Zug fährt vorbei an Schrebergärten, Wiesen, Felder, oft begleitet vom braunen Wasser der Sihl. «Derjenige, der das goldige Ei findet, erhält einen riesengrossen Osterhasen aus Schokolade.» Der dies weiss, ist Dominik, der letztjährige stolze Gewinner. «Zum Schnabulieren dieser Leckerei machten wir ein grosses Fest», ergänzt der Papa vergnügt.

Eiersuche im Wald

«Alle Billette bitte!» In schmucker Uniform samt Mütze betritt Kondukteur Fritz-Peter Meyer das Abteil. Ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereins ZMB solche, notabene sehr beliebte Sonntags-Einsätze. «Es ist immer wieder eine sehr grosse Freude für uns alle, mit den historisch-originalen Schienenfahrzeugen unterwegs zu sein», schmunzelt der eingefleischte Modell-Eisenbähnler. Ein kurzer Halt. Die beiden aufgeweckten Jungs ziehen die Fensterscheibe herunter. «Vielleicht sehen wir ja schon etwas?» Endstation Sihlwald. Endlich können die Kinder den Osterhasen leibhaftig begrüssen, sein braunweisses Fell und die langen Ohren bestaunen. Flott geht es nun zu Fuss weiter, im leichten Regen, zu den nummerierten Hasenfeldern. Schon nach einer halben Stunde sind die ersten Familien wieder zurück. «Ich habe acht gefunden!» ruft eine Mami freudig und verstaut die begehrten Eier im Rucksack. Vorerst gibt es jetzt Mittagspause, Snacks und Getränke werden an einem eigens für diesen Event aufgestellten Stand angeboten. Festtische und -bänke stehen für ein gemütliches Zusammensein bereit. Danach kommt für die Kinder die Königsdisziplin: die Suche nach dem Gold- und nach den Silbereiern. Doch es ist Ostern und jedes Kind ein Gewinner. Wie schon seit fünfzehn Jahren, seit dem diese Veranstaltung ins jährliche Programm des Vereins ZMB aufgenommen wurde, erhalten alle vor der Rückfahrt ein weisses Säckli, gefüllt mit österlichen Süssigkeiten. Der Osterhase hat wirklich an alle und alles gedacht. ()