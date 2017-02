«Meine Arbeit ist auch Genuss»

Annemarie Wildeisen, Sie sind in vielen Kochwelten aktiv, sei es als TV-Köchin, Autorin von38 Kochbüchern, Leiterin einer Kochschule und Chefredaktorin einer Kochzeitschrift. Welche davon ist Ihre liebste Welt?

Am liebsten gebe ich eigentlich Kochkurse, weil diese immer auch eine Begegnung mit Menschen sind. Das ist inspirierend und beglückend. Aber ich kreiere selbstverständlich auch gerne neue Rezepte, das hat viel mit Genuss zu tun. Ich sage immer: Ich habe den schönsten Beruf, weil die Arbeit gleichzeitig auch Genuss ist.

Kochsendungen boomen, es fällt auf, dass es mehr TV-Köche als -Köchinnen gibt. Warum, meinen Sie, ist das so?

Ach, die Männer sind wohl die besseren Show-Leute und sind vielleicht auch ein wenig selbstgefälliger. Aber Kochen können Frauen genauso gut wie Männer, vielleicht anders, aber überhaupt nicht weniger gut.

Schauen Sie sich Kochsendungen an? Wer ist Ihr Lieblings-TV-Koch oder Ihre Lieblings-TV-Köchin?

Ich mag definitiv Tim Mälzer und Jamie Oliver.

Sie gelten als Inkarnation der patenten vernünftigen Hausfrau, mit der sich jede Schweizerin identifizieren kann. Wo sind Sie aussergewöhnlich und ganz anders als die anderen?

Ich bin vielleicht kreativer als die normale Hausfrau, aber ich bin weder aussergewöhnlich noch anders… Ich habe nun mal die Begabung, kochen zu können, aber dafür kann ich weder «lisme» noch nähen und habe manches andere Manko mehr. Aber ich glaube, weil ich nicht anders sein will, als ich bin, weil ich authentisch bin, mögen mich die Leute.

Es gibt derzeit verschiedene Kochtrends, einerseits Hausmannskost, anderseits ist vegan ist gross im Kommen. Was halten Sie davon?

Ich habe in meiner langen Karriere beide Trends schon früher erlebt: Nach der Nouvelle Cuisine kam Grossmutters Küche, dann kam die Molekularküche und jetzt sind wir wieder zurück bei den Wurzeln in der regionalen Küche. Vegan war in den 80er Jahren schon mal ein Thema, an dem sich die Geister schieden; geblieben ist davon, dass die vegetarische Küche gestärkt daraus hervorging. Ich setze bezüglich veganer Küche wegen der oft fehlenden Regionalität und Nachhaltigkeit ohnehin ein Fragezeichen.

«Ich bin vielleicht kreativer als die normale Hausfrau, aber ich bin weder aussergewöhnlich noch anders.»Annemarie Wildeisen

In Adliswil berichten Sie, wie ein Kochbuch entsteht. Stimmt es, damit die Fotos besonders schön werden, dass man Rasierschaum anstatt Schlagrahm für solche Fotos verwendet? Weitere Tricks?

Früher hat die Werbung für Packungsaufnahmen und Plakate solche Dinge gemacht. Doch das ist Schnee von gestern. Wir kochen alles auf den Punkt, so wie zu Hause, aber mit viel Sorgfalt und Liebe, und dann braucht es keine Hilfsmittel.

Sind Sie gerade mit einem neuen Kochbuch beschäftigt, wenn ja welches? Oder haben Sie in Ihren 38 Kochbüchern schon alles abgedeckt?

Im Moment ist kein Buch geplant, ich bin zur Zeit mit einem grossen Relaunch der Kochzeitschrift beschäftigt, und dies braucht meine und die Kräfte des Teams vollauf. Wenn ich nochmals ein Buch schreibe, dann möchte ich eines zusammen mit meiner Tochter machen. Wir haben viele interessante Diskussionen zusammen, sie als Profi, ich als Laie sehen die Dinge manchmal anders. Aber herauskommt dabei immer Spannendes.

Wie lange brauchen Sie und Ihr Team von der Idee bis dann schliesslich das Kochbuch auf dem Markt ist?

Das hängt vom Thema und vom Umfang eines Buches ab. In der Regel etwa ein Jahr, manchmal auch eineinhalb oder zwei Jahre.

Den Namen Annemarie Wildeisen kennt jeder. Sie sind eine Marke. Bekommen Sie viele Angebote, für Nahrungsmittel Werbung zu machen?

Nein, ich bin für den Werbemarkt nicht interessant: Weil ich A zu alt und B zu normal bin.

Was kochen Sie sich und Ihrer Familie voraussichtlich heute zum Znacht?

Wahrscheinlich gibt es Raclette – ich bin heute den ganzen Tag am Herumrennen, und der Hund will auch noch laufen gehen.

Vortrag «Wie ein Kochbuch entsteht»: Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, Kulturtreff Bibliothek, Haus Brugg, Adliswil. Eintritt frei. (Zürichsee-Zeitung)