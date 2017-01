Lösung für Richterswiler Verkehrsprobleme in Sicht

Zu den Hauptverkehrszeiten stauen sich die Pendlerströme aus Einsiedeln, Schindellegi oder Feusisberg auf der Bergstrasse vor der Autobahnzufahrt. Der Bund hat das Problem erkannt. Er will die Staugefahr verringern. Geplant ist eine neue Fahrspur für den Verkehr von Samstagern her. Dieser sogenannte Bypass ist Teil der dritten Ausbaugeneration des gemeinde- und kantonsübergreifenden Programms «Agglo Obersee».

Derzeit wird das gesamte Verkehrsaufkommen von Samstagern nach Richterswil auf der Bergstrasse geführt, die über die Autobahn A3 führt. Auf der Richterswiler Seite der Autobahn müssen die Autofahrer in den Kreisel Obermatt einbiegen. Dieser Kreisel ist ein Flaschenhals, denn das Einkaufszentrum Obermatt erzeugt zusätzlichen Verkehr. Ist sein Parkplatz überlastet, staut sich der Zubringerverkehr bis in den Kreisel zurück.

Auch der öffentliche Verkehr soll profitieren

Die separate Fahrspur für den Autobahnzubringer soll nun den Kreisel entlasten. Dadurch versprechen sich die Planer auch eine positive Wirkung auf den öffentlichen Verkehr: Busse der Linie 170 – die aktuell oft im Stau blockiert und darum verspätet sind – würden wieder flüssiger zirkulieren. Die Reduktion von Luftschadstoffen und Lärmemissionen sind weitere Nebeneffekte, die im Bypass gesehen werden.

Mit diesem Projekt ist ein weiteres für Fussgänger und Velofahrer verknüpft. Für sie ist die Überquerung der A3 wegen des hohen Verkehrsaufkommens gefährlich. Käme mit dem Bypass eine dritte Fahrbahn hinzu, umso mehr. Deshalb plant der Kanton Zürich eine Unterführung für Fussgänger und Velofahrer unter dem Autobahnzubringer Richtung Zürich.

Das Agglomerationsprogramm nimmt zudem ein altes Anliegen wieder auf. Mit einer Einzelinitiative forderten zwei Bürger eine Fussgänger- und Velobrücke über die A3, um die Ortsteile Untere Schwanden und Frohberg miteinander zu verbinden. Die Gemeindeversammlung unterstützte das Anliegen, das dann aber an der Urne schliesslich scheiterte und nicht realisiert wurde.

Projekt beim Bundeingereicht

Nun könnte diese Brücke viele Jahre später vielleicht doch noch entstehen. Die Gemeinde Richterswil hat das Projekt im Rahmen von «Agglo Obersee» aufgenommen und beim Bund eingereicht. Die Fuss- und Velowege sollen dank ihr attraktiver, der Weg zu Schule und Sportplatz Burgmoos sicherer werden.

«Der National- und Ständerat prüft nun, wie stark er die einzelnen Agglomerationsprojekte finanziell unterstützen will», erklärt Michael Zwiker, Leiter Planung und Bau bei der Gemeinde Richterswil. Frühestens ab 2018 könne man mit dem Entscheid des Bundes rechnen und entsprechend weiterplanen. Auch Kantonsbeiträge dürften fliessen, jedoch ist auch hier die Höhe noch nicht bestimmt. «Je nachdem, wie viel der Kosten am Schluss die Gemeinde tragen müsste, wird es etwa 2019/2020 eine Abstimmung an der Urne oder an der Gemeindeversammlung geben», skizziert Zwiker das Vorgehen in Bezug auf die Fussgängerbrücke, die frühestens ein Jahr darauf gebaut werden könnte.

Die weitere Planung von Bypass und Fussgängerunterführung hingegen liegt bei Bund und Kanton; auch diese Projekte dürften – sofern die benötigten Gelder gesprochen werden – nicht vor 2021 realisiert werden. (Zürichsee-Zeitung)