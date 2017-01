Lindt & Sprüngli verkauft 7 Prozent mehr Schokolade

Die Anleger zeigen sich erfreut. Die Aktie des Premium-Schokoladenherstellers notierte am Dienstag am Vormittag zeitweise mit einem Plus von über 5 Prozent.

Der Schweizer Premium-Schokoladenhersteller steigerte seinen Gruppenumsatz im Gesamtjahr 2016 um 6,8 Prozent auf 3,9 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ohne Währungseffekte betrug das organische Wachstum 6 Prozent und liegt damit innerhalb der eigenen Zielspanne.

Das Wachstum hat sich insbesondere im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigt, wuchs der Konzern von Januar bis Juni organisch noch um 4,4 Prozent. Damit übertrifft das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Das Weihnachtsgeschäft lief offensichtlich besser als erwartet, wird vermutet. Die ZKB etwa spricht von einer «eindrücklichen Leistung», Vontobel gar von einem «spektakulären Wachstum in Europa».

Umsatzwachstum in allen Verkaufsregionen

In den wichtigen Regionen Europa und NAFTA (Nordamerika, Mexiko, Kanada) hat sich das organische Umsatzwachstum besonders in der zweiten Jahreshälfte deutlich beschleunigt.

In Lokalwährung wuchs das Segment Europa um 7,4 Prozent. Dies dank den wichtigen Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien, die 30 Prozent zum Gruppenumsatz beisteuern. Die Region NAFTA steigerte den Umsatz um 3,4 Prozent. Der Bereich Rest der Welt legte um rund 10 Prozent zu.

Vor dem Hintergrund der schwierigen Marktbedingungen sei das Ergebnis sehr erfreulich, schreibt Lindt & Sprüngli. Zu den Herausforderungen zählten vor allem anhaltend hohe Rohstoffpreise für Kakaobohnen und Kakaobutter, stagnierende Schokoladenmärkte und eine weitreichend verhaltene Konsumentenstimmung.

Es sei einmal mehr gelungen, schneller als der Gesamtschokoladenmarkt zu wachsen und wichtige Marktanteile zu gewinnen. Laufende Anpassungen im Produktportfolio von Russell Stover sowie einer Optimierung der Promotionsstrategie hätten das Gruppenwachstum im Geschäftsjahr etwas geschwächt, langfristig aber die Grundlage für ein profitables Wachstum in der Zukunft geschaffen.

Genaue Gewinnzahlen liegen noch nicht vor. Lindt erwartet aber eine Verbesserung der Betriebsgewinnmarge innerhalb der strategischen Zielsetzung. Aufgrund einer tieferen Steuerrate werde sich der Reingewinn dabei überproportional erhöhen, heisst es. Die Publikation des vollständigen Jahresabschlusses 2016 ist für den 7. März vorgesehen.

Chefwechsel zum Jahresauftakt

Im Juni des vergangenen Jahres hat Lindt & Sprüngli einen Wechsel in der operativen Führung bekannt gegeben. Nach über 20 Jahren gab Ernst Tanner per 1. Januar seinen Chefposten ab. Neuer CEO ist Dieter Weisskopf.

Ernst Tanner behält sein Mandat als Verwaltungsratspräsident des Konzerns und wird in dieser Position weiterhin die Strippen ziehen. Der neue Konzernchef kommt aus den eigenen Reihen, war er doch seit März 1995 Finanzchef des Unternehmens.

Der Schokoladenhersteller führe mit dieser Besetzung «basierend auf der mehr als zwanzig Jahre andauernden und erfolgreichen Zusammenarbeit» von Tanner und Weisskopf die langfristige Ausrichtung des Unternehmens konsequent weiter, hiess es in einer Mitteilung vom Juni. (past/sda)