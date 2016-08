Kinder der tschetschenischen Familie aus Kilchberg stellen Aufenthaltsgesuch

Die sechsköpfige tschetschenische Familie, die in Kilchberg zu Hause ist, musste bekanntlich Anfang Juni dieses Jahres auf Druck der Behörden aus dem Kirchenasyl nach Russland ausreisen. Wie das Kommittee hierzuhause.ch berichtet, gestalte sich die Integration in Russland aber äusserst schwierig: Die Kinder sprechen die Sprache nur ungenügend und haben Angst, dass ihnen der Schuleinstieg nicht gelingt. Zudem fürchten sie sich vor dem Regime in Tschetschenien. Die Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder in dieser Unsicherheit aufwachsen und hoffen auf eine Rückkehr in die Schweiz.

Das Schicksal der Kinder liegt nun in den Händen von Mario Fehrs (SP) Sicherheitsdirektion. Während des Verfahrens haben er und seine Behörden stets betont, dass sie im Rahmen des Ausschaffungsentscheids keinerlei Ermessensspielraum haben. Nun fällt das Gesuch in die Zuständigkeit der Sicherheitsdirektion und es bleibt abzuwarten, ob der laut hierzuhause.ch «humanitär einzig richtige Entscheid» gefällt wird. (lm)