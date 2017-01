Hütten ist Spitzenreiter

Eine Studie der Credit Suisse hat berechnet, in welchen Gemeinden das Portemonnaie am wenigsten belastet wird. Überraschend stehen im Bezirk Horgen nicht die Steueroasen an der Spitze, sondern die Berggemeinden Hütten, Schönenberg und Hirzel – in dieser Reihenfolge. Die Gemeinden, die sonst mit hohen Steuerfüssen kämpfen, teilen sich die Podestplätze.

Das höchste frei verfügbare Einkommen («Regional Dispo­sable Income», kurz RDI), das Einkommen, das nach Abzug sämtlicher wohnortsgebundener Kosten wie Immobilienpreise, Pendelkosten und Kinderbetreuung übrig bleibt, können die Hüttner vorweisen. «Das freut mich natürlich», quittiert Verena Dressler, die Gemeindepräsidentin von Hütten, das Ergebnis der CS-Studie. 71 400 Franken bleiben einer Modellfamilie hier jährlich zur freien Verfügung. Wenn sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln, bleibt ihnen gar noch mehr.

Krux der Krankenkasse

Sonst werde sie immer mitleidig angeschaut, wenn die Hüttner Gemeindepräsidentin den hohen Steuerfuss erwähnt. Dieser steht zurzeit auf 135 Prozentpunkten. Eine Höhe, die zwingend ist, um den beantragten Übergangsausgleich zu erhalten. Aber, bilanziert Dressler, man müsse halt immer die ganze Rechnung machen. So seien etwa die Krankenkassenprämien in Hütten sehr tief. Die Versicherungskosten fallen im Budget stark ins Gewicht, da man sie monatlich bezahlen müsse. Dressler findet die tiefen Prämien richtig, denn: «Wir haben ja viel mehr Sonne als Nachbargemeinden unter der Nebelgrenze. Also müssen wir auch weniger oft zum Arzt», sagt sie mit einem Schmunzeln.

Die finanzielle Lage sehe ab 2018 aber nicht mehr so rosig aus, wendet Dressler ein: Auf der einen Seite würden die Steuern massiv steigen, da der Übergangsausgleich wegfällt und es im Kanton Zürich keinen Maximalsteuerfuss mehr geben wird. Auf der anderen Seite will der Bund die Prämienregionen für die Krankenkassen neu einteilen, «mit happigen Folgen für Hütten», bilanziert Dressler. Deshalb empfehle der Gemeinderat Hütten den Zusammenschluss mit der Stadt Wädenswil.

33 400 Franken weniger

Obwohl die zweit- und drittplatzierten Gemeinden Schönenberg und Hirzel dieselben Krankenkassenprämien aufweisen und sogar die tieferen Steuerfüsse, punktet Spitzenreiter Hütten mit tieferen Fixkosten: «Die Immobilien- und Bodenpreise machen den Unterschied», erklärt Simon Hurst, Co-Autor der CS-Studie.

Dies trifft auf das Beispiel einer Modellfamilie zu, die im Wohneigentum lebt. Einer exemplarischen Familie bleiben in Hütten unter dem Strich 71 400 Franken. Im Vergleich dazu bleiben derselben Modellfamilie in Kilchberg – der Gemeinde, die das Portemonnaie gemäss Studie am meisten belastet – 38 000 Franken pro Jahr. Am zweitwenigsten bleibt Thalwiler Modellfamilien mit 49 900 Franken. An drittletzter Stelle stehen Familien im ehemaligen Steuerparadies Rüschlikon mit 52 000 Franken frei verfügbarem Einkommen pro Jahr.

Der grösste Unterschied zwischen dem Spitzenreiter Hütten und dem Schlusslicht Kilchberg offenbart sich bei den Fixkosten. Das liegt laut Simon Hurst von der Credit Suisse an den hohen Wohnkosten in Kilchberg. Diese wirken sich stark auf das frei verfügbare Einkommen aus.

Diese Erkenntnis überrascht den Kilchberger Gemeindepräsidenten Markus Berger (parteilos) nicht: «In Kilchberg sind die Kosten für Wohneigentum hoch – das trifft zu», sagt Berger. Im Hinblick auf die Steuern ist Kilchberg hingegen wesentlich attraktiver als andere Gemeinden im Bezirk. (Zürichsee-Zeitung)