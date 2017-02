Holzschlag mit Helikopter

Baumfällen mal anders: Für einmal fallen die Bäume nicht, sondern sie fliegen über die Köpfe der Langnauer hinweg. Ein Helikopter transportiert seit Mittwoch Bäume aus dem Wald­abschnitt direkt unterhalb des Altersheims ab. «Wenn alles rundläuft, sollte der Holzschlag heute Abend beendet sein», sagt Eugen Carisch, Förster des Forstreviers Thalwil-Oberrieden-Langnau. Der Holzschlag, welcher ursprünglich Mitte Januar geplant war, musste zweimal witterungsbedingt verschoben werden. Regen und Nebel verhinderten die Aktion am vergangenen Dienstagmorgen erneut, am Mittwoch konnten die Arbeiten endlich beginnen. Die Baumfällaktion muss wegen einer schweren Baumkrankheit durchgeführt werden. Carisch erklärt: «Die Eschen sind vom Eschentriebsterben befallen, das durch einen Pilz verursacht wird.»

Gartenmöbel fixieren

Die Bäume werden nicht auf die klassische Art und Weise gefällt. Da in unmittelbarer Umgebung Wohnhäuser stehen, müssen die Eschen stehend gefällt werden. Dafür steigt ein Förster auf den Baum, ein weiterer verbindet das Seil vom Helikopter mit demjenigen, welches bereits am Baumstamm fixiert ist. Sobald das verbundene Seil beinahe gespannt ist, schneidet der Förster auf dem Baum stehend den Stamm mittels Motorsäge durch. Die Bäume können so direkt und schnell über den Luftweg abtransportiert werden.

Durch den Betrieb des Helikopters entsteht Rotorabwind. Dieser Abwind verursacht im Umkreis der Arbeitsstelle Turbulenzen. Die betroffenen Anwohner wurden deshalb frühzeitig informiert, welche Vorsichtsmassnahmen sie treffen sollten. Unter anderem müssen Fenster und Balkontüren geschlossen bleiben, Gartenmobiliar fixiert werden und Velos und Autos in die Garage gestellt werden. Bis jetzt sind keine Schäden bekannt, welche durch den Helikoptereinsatz hätten auftreten können.

