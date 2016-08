Gotthardstrasse als Flaniermeile

Viel Neues gibt es am Gotthard­strassenmarkt jeweils nicht. Doch genau das schätzen viele Besucherinnen und Besucher. «Ich weiss, wo ich was finde, und es muss sich ja nicht immer alles verändern», meinte eine ältere Frau, die mit ihrem Mann und zwei Enkelkindern zwischen den Ständen und dem bei den Kleinen sehr beliebten Karussell schlenderte. Marktchefin Brigitt Böni bestätigt: «Die Markthändler wollen möglichst auch immer am gleichen Platz ihren Stand, weil die Besucher genau wissen, wo sie zu finden sind.»

Flaute einzig über Mittag

Am Samstag hat der traditionelle Markt in Thalwils Zentrum wieder stattgefunden. Und gleich von Beginn weg war die Gotthardstrasse gut besucht. Viele wollten wohl die grösste Hitze am Nachmittag vermeiden. «Zudem bekommt man jetzt noch alles», meinte eine Besucherin, die sich mit Gemüse an einem Stand eindeckte. Böni zeigte sich sehr zufrieden. Obwohl es so heiss war, war der Markt, mit einer kleinen Flaute über die Mittagszeit, sehr gut besucht.

Mit einem Stand vertreten war auch das Soziale Netzwerk Bezirk Horgen (SNH). Das Kompetenzzentrum für soziale und berufliche Integration unterstützt Menschen in ihren individuellen Bedürfnissen und Ressourcen bei der Bewältigung ihres Alltags und in ihren Bemühungen, sich beruflich und sozial zu integrieren. Laut Geschäftsleiter Beat Nüesch stehen täglich 100 bis 120 Einsatzplätze für Arbeitsintegration zur Verfügung.

Am Markt verkauften ein paar Angestellte ihre eigenen Produkte aus der Filzwerkstatt. Einer davon war Thomas Leu. Der 24-jährige Horgner erkrankte während seiner KV-Ausbildung an Krebs und konnte die Lehre nicht beenden. Zwei Jahre kämpfte er gegen die Krankheit. Heute ist er wieder gesund. Aber es ist schwierig für ihn, einen Betrieb zu finden, um seine Ausbildung fertig zu absolvieren. Beim SNH hat er Unterstützung gefunden. Er arbeitet in der Filzproduktion, Anfang nächstes Jahr kann er das KV an einer Handelsschule abschliessen. «Das SNH hat mir geholfen, mich sozial wieder zu integrieren, und durch die Arbeit in der Filzproduktion konnte ich mich wieder etwas ans Arbeiten gewöhnen», sagte er. (Zürichsee-Zeitung)