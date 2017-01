Glyphosat-Einsatz in Richterswil war falsch und führt zum Umdenken in Tiefbauamt

Glyphosat ist ein Pflanzenvernichtungsmittel. Und es steht in Verdacht, Krebskrankheiten zu verursachen. Die Europäische Union hat im Juni ein Glyphosat-Verbot nochmals aufgeschoben. Beinahe gleichzeitig wurde das Mittel in Richterswil am Strassenrand versprüht. An der Bergstrasse, insbesondere im Kreisel nahe der Autobahn, machte es unliebsamen Pflanzen den Garaus.

Das brachte die Kantonsräte Edith Häusler (Grüne, Kilchberg), Renate Büchi (SP, Samstagern) und Martin Haab (SVP, Mettmenstetten) auf die Palme. Sie stellten bereits im Juli eine Anfrage an den Regierungsrat, wie es an einer Kantonsstrasse zum Einsatz von Glyphosat kommen durfte, obwohl es gesetzlich unter die Risikoreduktionsverordnung falle. Das Mittel ist daher nicht für Strassen, Wege, Plätze, Böschungen und Grünstreifen zugelassen.

Der Gärtner war es

Die Antwort des Regierungsrats fiel für Häusler und Büchi unbefriedigend aus. Zwar wurde der illegale Einsatz von Glyphosat mit Bedauern bestätigt, aber eine Verantwortung übernahm der Kanton nicht. Vielmehr wurde der beauftragten Gartenbaufirma die Schuld zugewiesen. Der Projektleitung des kantonalen Tiefbauamts sei die Verwendung von Glyphosat «nicht bekannt gewesen».

Für Häusler und Büchi wurde der Gärtner zum Sündenbock gestempelt. Darum stellten sie am 24. Oktober eine zweite Anfrage an den Regierungsrat. Insbesondere hakten sie nach, ob in Richterswil mit Glyphosat Neophyten, also eingeschleppte Schädlingspflanzen, bekämpft wurden und ob der falsche Einsatz zu Sanktionen geführt habe.

«Nur Falsches gewachsen»

Jetzt hat der Regierungsrat erneut Stellung bezogen. Darin bekennt er, dass «in Richterswil kein Ausnahmefall für einen erlaubten Glyphosat-Einsatz vorlag». Dies sei der Projektleitung im Tiefbauamt jedoch nicht bekannt gewesen. Sie hätten sich auf das Fachwissen der Gartenbaufirma verlassen. Noch etwas steht nun schwarz auf weiss in der Antwort: «Neophyten waren nicht vorhanden.»

Das nimmt Kantonsrätin Edith Häusler mit Genugtuung, aber auch Ärger zur Kenntnis: «Es war also nur Unkraut, aber was heisst schon Unkraut? An der Bergstrasse in Richterswil ist einfach etwas anderes gewachsen, als man gewünscht hat. Für mich waren es wunderschöne gelbe Wiesenblumen.»

Schulung durchgeführt

Dass es keine Sanktionen gibt, stört die Kilchberger Kantonsrätin weiterhin. «Der Kanton hätte die Gartenbaufirma büssen können, hat aber vermutlich davon abgesehen, weil man selber genauer hätte hinschauen müssen.» Das erkannte auch der Regierungsrat und antwortet jetzt: «Das Tiefbauamt hat in der Zwischenzeit eine Schulung durchgeführt, um die Betriebs- und Projektleiter erneut für den Umgang mit Herbiziden zu sensibilisieren.»

Häusler sieht daher ihre politische Hartnäckigkeit und jene ihrer zwei Mitstreiter in diesem Punkt bestätigt. «Ein Ziel ist erreicht, aber ich werde in Zukunft immer wieder fragen, ob diese Schulung regelmässig vorgenommen wird.» (Zürichsee-Zeitung)