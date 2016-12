Gemeinderat Schönenberg verletzt Submissionsrecht erneut

Das Urteil des Verwaltungsgerichts fiel denkbar schnell und klar aus: Das Gericht heisst die Beschwerde der Archivierungsfirma Artmar AG nach knapp drei Monaten «offensichtlich» und «ohne Weiteres» gut. Eigentümer der Firma Artmar ist Alfred Tanner, der zwischen 2010 und 2012 wiederholt als Gemeindeschreiber ad interim in Schönenberg amtete.

Das Verfahren zwischen Alfred Tanner und der Gemeinde Schönenberg dreht sich um eine Submission. Im Dezember 2015 vergab die Gemeinde Schönenberg Archivierungsarbeiten in Höhe von 7500 Franken an die Archivierungsfirma Artmar. Die Auftragsvergabe erfolgte im freihändigen Verfahren, das heisst, der Gemeinderat erteilte den Auftrag ohne Ausschreibung direkt. Im freihändigen Verfahren dürfen Konkurrenzofferten eingeholt werden.

Im September 2016, fast ein Jahr nach Auftragsvergabe, zog der Gemeinderat Schönenberg, den Auftrag wieder zurück. Alfred Tanner beschwerte sich darüber vor Verwaltungsgericht. Um auf Tanners Beschwerde reagieren zu können, beantragte der Gemeinderat Schönenberg, ihm mehr Zeit einzuräumen, was das Verwaltungsgericht gewährte. Doch der Gemeinderat liess die erstreckte Frist verstreichen, ohne sich zu melden.

In seinem Urteil moniert das Verwaltungsgericht, dass der Gemeinderat Schönenberg nicht begründet, weshalb er der Firma Artmar den Zuschlag entzogen hat. Einen Zuschlag grundlos zu widerrufen verstosse aber »gegen die Grundsätze rechtsstaatlichen Verwaltungshandelns», heisst es im Urteil. Der Gemeinderat Schönenberg muss deshalb den Beschluss, den Zuschlag zu widerrufen, aufheben. Das heisst, der Vergabungsbeschluss an die Artmar ist weiterhin rechtsgültig. Der Gemeinderat Schönenberg bezahlt als unterlegene Partei 1060 Franken Gerichtsgebühr sowie die Gerichtskosten in unbekannter Höhe.

Rätsel um Rückzug der Vergabung

«Für mich als Verwaltungsfachmann war der Ausgang dieses Verfahrens klar», sagt Alfred Tanner. «Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, wenn man den Rechtsstaat erhalten will.» Er vermutet, dass eine Firma aus dem Kanton Luzern den Zuschlag für die Arbeiten erhielt. Dabei wäre er seiner Ansicht nach für den Auftrag prädestiniert gewesen: Alfred Tanner führt seit 37 Jahren Archivierungsarbeiten durch und kennt das physische und digitale Ablagesystem der Gemeinde Schönenberg. Er selbst habe das Archiv aufgebaut und führe es seit 2012 jährlich nach, sagt Alfred Tanner.

Weshalb der Gemeinderat Schönenberg Alfred Tanner den Archivierungsauftrag wieder weggenommen hat, darüber gibt der Gemeinderat mit Hinweis auf das laufende Verfahren keine Auskunft. Auch ob der Widerruf des Auftrags mit Alfred Tanners Vergangenheit in der Gemeinde zusammenhängt, ist nicht zu erfahren.

Der Gemeinderat werde noch darüber befinden, ob er das Urteil weiterziehe, sagt Gemeindepräsident Lukas Matt (FDP). Nächste Anlaufstelle wäre das Bundesgericht. Alfred Tanner ist überzeugt auch vor Bundesgericht Recht zu erhalten: «Ein Weiterzug wäre deshalb absolut unvernünftig.»

Zwei Verfahren in Sachen Auftragsvergabe

Alfred Tanner ist nicht der einzige, der sich über eine falsche Vergabung in der Gemeinde Schönenberg beklagt. Im Juni hat der Bezirksrat Horgen den Gemeinderat von Schönenberg zurückgepfiffen, weil dieser einen Bauauftrag an einen lokalen Unternehmer vergeben hat. Nach Ansicht des Bezirksrats hielt sich der Gemeinderat dabei nicht an die Submissionsverordnung. Er muss die Arbeitsvergabe unter Ausschluss des lokalen Unternehmers nochmals durchführen.

Der betroffene Bauunternehmer fühlt sich ungerecht behandelt und rekurriert gegen das Urteil des Bezirksrats. Dieses zweite Verfahren um eine gesetzeswidrige Submission in Schönenberg, ist noch beim Verwaltungsgericht hängig. (Zürichsee-Zeitung)