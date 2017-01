Gemeinden im Bezirk regeln Sterbebegleitung vertraglich

Die ambulante Pflege von Patienten steht im Pflichtenheft der Gemeinden. So lautet der Auftrag der Zürcher Gesundheitsdirektion. Dazu zählt auch die spezialisierte Palliative Care – also die Pflege von schwerkranken Menschen, die ihre letzte Lebensphase zu Hause verbringen möchten. Voraussetzung dafür sind mobile Leistungserbringer. Aus diesem Grund haben alle Gemeinden im Bezirk Horgen per Anfang Januar dieses Jahres eine Leistungsvereinbarung mit Onko Plus unterschrieben, der Stiftung für mobile spezialisierte Palliativ- und Onkologiepflege.

«Die Gemeinden am linken Ufer nehmen eine Vorbildfunktion ein», sagt Ilona Schmidt, Geschäftsleiterin von Onko Plus. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Gemeinden habe von Anfang an reibungsfrei funktioniert. Das scheint keine Selbstverständlichkeit. Denn: Bis anhin haben lediglich rund 60 Prozent aller Zürcher Gemeinden – konkret 98 von 168 Gemeinden – der Aufforderung der Gesundheitsdirektion vor einem Jahr Folge geleistet, eine Leistungsvereinbarung mit einem der ambulanten Palliative Care Teams zu unterzeichnen, um ihren Einwohnern ambulante Palliative Care am Lebensende zu ermöglichen. Einzelne Gemeinden im Kanton stünden noch in Verhandlungen, schreibt der Verband der spezialisierten Palliative-Care-Leistungserbringer (SPaC) in einer Mitteilung. Der Verband formierte sich vor einem Jahr aus fünf Palliative-Care-Teams aus dem Kanton Zürich, die mit den Zürcher Gemeinden Verträge abschliessen – die Stiftung Onko Plus, die nun im Bezirk Horgen wirkt, ist eines von ihnen.

Enge Zusammenarbeit

Onko Plus arbeitet eng mit der lokalen Spitex der jeweiligen Gemeinden zusammen. «Wir wollen die Abläufe optimieren und professionalisieren», sagt Geschäftsführerin Ilona Schmidt. Im Alltag ändere sich durch die intensivere Zusammenarbeit mit Onko Plus für den Klienten jedoch nichts, sagt Elke Schmalfuss Brütsch, Betriebsleiterin des Spitexvereins Wädenswil. «Der Klient soll sich durch die umfassende Betreuung aber auf jeden Fall gut aufgehoben fühlen», sagt Schmalfuss Brütsch.

Die spezialisierten Palliativpflege-Teams konnten ihre Leistungen bis anhin nur mit Spenden decken. Durch die finanzielle Beteiligung der Gemeinden sollen sie künftig kostendeckend abrechnen können. «Unser Personal ist spezialisierter in Palliative Care als jenes einer Spitex», sagt Ilona Schmidt. Dadurch seien ihre Kosten höher. Weitere Gründe für die teureren Einsätze seien der Pikettdienst rund um die Uhr oder die weniger gut planbaren Einsätze, sagt Schmidt. Die Mehrkosten von 75 Franken pro Stunde im Vergleich zu den bisherigen Spitex-Kosten fallen auf die Gemeinden zurück. Daneben tragen die Krankenkassen sowie die Patienenten selber einen Teil der übrigen Kosten.

700 Franken Mehrkosten

Auf 1000 Einwohner einer Gemeinde benötigt jährlich nur einer palliative Pflege. «Heimkosten wären für den Patienten viel teurer», sagt Ilona Schmidt. Im Schnitt würden für die Gemeinde pro Patient 700 Franken zusätzliche Kosten anfallen. Das sei ein marginaler Betrag im Vergleich zu der Gesamtausgaben in der ambulanten Pflege, findet Peter Klöti, Bereichsverantwortlicher Soziales in Thalwil. «Gerechnet mit den neuen Kostenbeiträgen hätte die Gemeinde Thalwil für die Palliativpflege in den Jahren 2015 oder 2016 anstatt 9000 rund 10 000 bis 12 000 Franken aufwenden müssen», sagt Klöti.

Mittelfristig will Onko Plus zusammen mit den Gemeinden im Bezirk ein regionales Team aufbauen. «Es wäre dann immer jemand von uns im Bezirk vor Ort», sagt die Geschäftsführerin. Das werde die Zusammenarbeit erleichtern. (Zürichsee-Zeitung)