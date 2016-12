Für Sozialhilfeempfänger ist Weihnachten ein karges Fest

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Trotz des hohen Lebensstandards in der Schweiz sind Weihnachtsgeschenke nicht für jede Familie eine Selbstverständlichkeit. Auch am sozial gut gestellten linke Seeufer gibt es viele Leute mit eingeschränkten finanziellen Mitteln. Etwa für Sozialhilfeempfänger bleibt unter dem Strich kaum Geld für die Feier.

Was ein Mensch oder eine Familie für ein würdiges Dasein baucht, ist keine exakte Wissenschaft. Richtlinien für Beiträge werden auf politischer Ebene immer wieder neu ausgehandelt. «Wie hoch die finanzielle Unterstützung ist, hängt vom Lebensstandard ab», erklärt Astrid Furrer, Stadträtin für Soziales in Wädenswil und Co-Präsidentin der Sozialkonferenz Zürich.

2100 Franken pro Monat

Über den Daumen gepeilt müsse eine Einzelperson in der Schweiz mit 2100 bis 2500 Franken auskommen, berechnet Furrer ein exemplarisches Budget. Im Grundbedarf seien zwar kleine Geburtstagsgeschenke inbegriffen. Doch: «Sieht man die Beträge, dann wird klar, dass an Weihnachten kein grosser Lupf mit teuren Geschenken drinliegt», führt Furrer aus.

Sozialhilfeempfänger sind Menschen in einer schwierigen Lebenssituation wie Alleinerziehende, psychisch belastete Personen, suchtkranke Menschen, Flüchtlinge oder ältere Personen ohne Aussicht auf eine Erwerbsarbeit. Schweizweit liegt die Sozialhilfe-Quote seit Jahren unverändert bei 3,2 Prozent der Bevölkerung — gemäss Zahlen, die das Bundesamt für Statistik diese Woche veröffentlichte. Nicht enthalten sind darin Working Poor, die auch am Existenzminimum leben. Im Bezirk Horgen bewegt sich die Anzahl Sozialhilfeempfänger in einem ähnlichen Prozentbereich — in jenen Gemeinden, die auf Anfrage der Zürichsee-Zeitung Zahlen bekanntgegeben haben.

An Weihnachten besonders prekär

In der Berggemeinde Hirzel ist nur 1 Prozent der Bevölkerung auf Sozialhilfeleistungen angewiesen — Tendenz leicht steigend; im Vorjahr waren es noch 0,8 Prozent. Das entspricht ungefähr 20 Personen. In grösseren Gemeinden wie Wädenswil und Adliswil entspricht der Prozentsatz etwa dem kantonalen Schnitt von 3,2 Prozent der Bevölkerung. In Zahlen sind dies in Adliswil 584 Personen, das entspricht prozentual 3,07 Prozent der Bevölkerung. In Wädenswil beziehen rund 800 Personen Sozialhilfe, also 2,7 Prozent. Etwas über dem kantonalen Schnitt liegt Thalwil mit 4 Prozent, sprich 750 Personen.

Der Horgner Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli hält fest, dass nicht nur für Sozialhilfebezüger das Weihnachtsfest mit finanziellen Schwierigkeiten verbunden sei: «Auch viele IV- und AHV-Bezügern sind knapp dran. Zudem gibt es eine Dunkelziffer von Einwohnenden, die keine Leistungen der Gemeinde beziehen und auch in finanziellen Schwierigkeiten sind.» Das Weihnachtsfest sei wesentlich vom sozialen Umfeld der Betroffenen abhängig. Er gibt zudem zu bedenken, dass nicht alle Sozialhilfeempfänger dem christlichen Glauben angehörig seien, daher Weihnachten nicht feiern. In Horgen sind 523 Personen von der Sozialhilfe abhängig. (Zürichsee-Zeitung)