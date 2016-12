Familienpolitik im Fokus

Der neue Kantonsrat aus dem Bezirk Horgen ist ein Vollblut-Familien-, aber kein Morgenmensch, sagt er von sich. Nach dem ersten Kaffee dreht Tobias Mani an diesem frühen Interviewtermin auf und erzählt. Anekdoten, wie er, beispielsweise, mit seinen vier Kindern (zwischen zwei und zehn Jahren) und seiner Ehefrau Tabea Mani den Alltag meistert. Da steht kein Fernseher für die Kinder in der Stube, aber dafür vielleicht mal ein Laptop auf dem Tisch, um einen Film zu schauen. Oder die ganze Familie bricht mit Fahrrädern und Anhängern zu Veloferien bis nach Meran auf.

Einsatz für Familien

Früher, als Mani noch Vater von zwei Kindern war, arbeitete er 80 Prozent als Rechtsanwalt, um einen Papi-Tag zur Verfügung zu haben. Nach dem dritten Kind erhöhte der ehemalige Wädenswiler Gemeinderat sein Pensum auf Wunsch seiner Frau hin. Jetzt reduziert Mani sein Pensum wieder — dieses Mal jedoch für den Kantonsrat. Jetzt, nachdem die Zeit der durchwachten Nächte vorbei sind, seit auch der Jüngste meist durchschlafe, sei ein guter Moment,sich wieder verstärkt für die Politik zu engagieren. Der 40-jährige Rechtsanwalt wird nicht nur neuer Kantonsrat, sondern gleich auf Anhieb in den Sessel des Präsidiums der Justizkommission katapultiert. «Ich habe einen, sagen wir, gesunden Respekt, vor dem, was auf mich zukommt und davor, alle Lebensbereiche neu ausbalancieren zu müssen; Familie, Beruf und Engagement im Kantonsrat.» Sich für Familien einsetzen kann er sich hier ausserhalb der eigenen vier Wände. So plädiert er beispielsweise dafür, die Familienarbeit aufzuwerten.

David gegen Goliath

Ist Mani also ein typischer EVP-Politiker? Ja, findet der sportlich mit Rucksack und Turnschuhen in Erscheinung tretende Vater, der fast jede Woche in die Kirche geht und dort auch mal musiziert. Schon seit mehr als 20 Jahren ist er ein aktives Mitglied der Evangelischen Volkspartei. Die christlichen Werte prägen sein Handeln. So möchte er dem eher ruppigen Ton im Kantonsrat «mit Anstand und Milde begegnen — und doch hart bleiben, wenn es um die Sache geht». Als Anwalt arbeitet er im Rechtsschutz: «Eine sinnstiftende Tätigkeit. Wir können lösungsorientiert bei David-gegen-Goliath-Situationen den David unterstützen.» Das sei auch sein Ziel in politischen Belangen: das Gemeinwohl zu fördern. Für ihn als Kantonsrat gelte, keinen Leistungsabbau zu betreiben, obwohl Sparen momentan ein grosses Thema sei. Zugegeben: «In Zürich bewegen wir uns schon auf einem hohen Niveau — und dieses gilt es auch zu bewahren», darin sieht er eine seiner Aufgaben im Kantonsrat.

Traumberuf Bahndisponent

Der öffentliche Verkehr ist ihm ein Anliegen — er, der als Kind Bahnbetriebsdisponent werden wollte. Dessen Eltern kein Auto hatten und der auch heute noch rege sein GA nutzt. «Dem Schiffs-Foifliber hätte ich nie zugestimmt», sagt er und bezeichnet den Zuschlag als «absolut systemwidrig». So kritisch wie den Schiffszuschlag betrachtet Mani die Sparmassnahmen, die zuletzt das Wädenswiler Parlament im Bereich Bildung beschlossen hat. Er hätte anders entschieden — damals, als er noch Teil des Rats war. Vor fünf Jahren war er als Ratspräsident gar zum höchsten Wädenswiler aufgestiegen. Auf kommunaler Ebene sei es zwar interessant, von Errungenschaften direkt profitieren zu können — etwa jener für die erste Tempo-30-Zone in der Au. «Mich reizt jetzt die Reichweite der Entscheide im Kantonsrat, da sie prägender für die gesamte Gesellschaft sind.» (zsz.ch)