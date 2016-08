Erbittertes Ringen um die Linienführung einer Nationalstrasse

Im August 1957 schepperte es gewaltig im Horgner Dorfkern. Mit Pauken und Trompeten blies die Kadettenmusik zum Gefecht – und marschierte durch das Dorf. Es gab nur ein Ziel: die Stimmbürger für die Gemeindeversammlung vom 27. August 1957 zu mobilisieren. Die Horgner waren bereit, mit wehenden Fahnen in den Krieg zu ziehen — mit vereinten Kräften und flankiert von Oberriedner Politexponenten. Denn ein Jahr zuvor mischte sich unerwartet die eidgenössische Planungskommission in ein seit Jahren aufgegleistes Projekt ein: jenes der linksufrigen Höhenstrasse. Diese wurde einst geplant, um die oberen Gemeindegebiete am linken Seeufer zu erschliessen. Sie sollte in erster Linie dem Nahverkehr dienen. Die Planungskommission des Bundes hatte nun auf einmal höheres im Sinn, mit besagter Höhenstrasse. Die Strasse sollte neu als vierspurige, richtungsgetrennte Fernverkehrsstrasse gebaut werden, als Strasse von «nationalem Interesse», hiess es vonseiten des Bundes. Als Grund dafür nannte er die stetige Zunahme des motorisierten Verkehrs der letzten Jahre.

Dörfer entzwei geschnitten

Der Pferdefuss des Vorhabens war allerdings: Die Linienführung hätte direkt durch bebautes Wohngebiet geführt. Die Seegemeinden empörten sich ob der neuen Pläne, die die künftige Autobahn «am Rand der Wohnzentren dem Hang des Zimmerberges entlang führen wollten», wie es in einem Regierunsratsbeschluss von 1957 festgehalten ist. «Zudem würden die Dörfer durch die geplante Linienführung regelrecht entzwei geschnitten», heisst es in einem weiteren Dokument der Gemeindepräsidentenkonferenz des Bezirkes Horgen vom 7. Februar 1957. «Die heute vorgesehene Trasseführung ist für die Gemeinden völlig unannehmbar», steht in dem Schreiben der Gemeinden an die Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich. Es würden hunderttausende von Quadratmetern künftiges Baugebiet durchschnitten und entwertet. «Die bauliche Entwicklung der Gemeinden würde dadurch aufs Schwerste gestört», schrieben die Gemeinden weiter.

Die Gemeindeingenieure machten sich sogleich an die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags. Im Entwurf zur Linienführung der künftigen Nationalstrasse verlangten die Seegemeinden eine bergseitige Verlegung des Trasses an den Waldrand. Den Wünschen von Kilchberg, Rüschlikon, Thalwil, Wädenswil und Richterswil wurde vom Kanton weitgehend entsprochen. Nur Horgen und Oberrieden gingen komplett leer aus. Vorerst. Denn in den beiden Gemeinden sah die eidgenössische Planungskommission – im Vergleich zu den übrigen Gemeinden – von einer Änderung der Streckenführung ab. Die Horgner und Oberriedner waren erzürnt. Von einem Planer einer Autobahn dürfe verlangt werden, dass er diese «lärmigen und gewaltige Flächen Land beanspruchenden Anlagen vom ruhigen Wohnquartier fernzuhalten versucht», heisst es im Weisungsbuch zur Horgner Gemeindeversammlung vom 27. August 1957. In dieser Beziehung hätten aber leider sowohl die kantonalen Strassenorgane als auch die eidgenössische Planungskommission gründlich versagt, schrieb der Gemeinderat.

Kämpfen mit allen Mitteln

Vor allem die Horgner waren bereit, in die Schlacht gegen diesen Entscheid des Kantons zu ziehen. Es gab umgehend Protestkundgebungen. Der Aufmarsch an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung war riesig. 1169 Stimmberechtigte beschlossen am 27. August 1957 einstimmig, man solle mit allen Mitteln für eine bergseitige Verlegung des Trasses kämpfen.

Denn ansonsten wäre die Linie der künftigen Nationalstrasse in Thalwil am Fusse des Bannegg-Waldes nach Oberrieden am Hang des Quartiers Bergli verlaufen und hätte, ebenfalls in Oberrieden, unten die Frohe Aussicht tangiert, um dann in Horgen-Oberdorf oberhalb des Schweiter-Areals das heutige Industrigebiet zu kreuzen. Die Weiterführung hätte im Anschluss das komplette Baugelände Gugger, Ebnet, Katzern, Fischenrüti und Allmend geteilt, wäre also auf dem Absatz der Ebnetstrasse anschliessend unterhalb des Fellerareals verlaufen, weiter quer durch die Waldegg und das Bockengut bis zum heutigen Trasse. Doch es kam anders.

Am 10. April 1958 teilte der Zürcher Regierungsrat mit: «Der Regierungsrat beschliesst nach einlässlicher Aussprache, der Variante der Gemeinden Oberrieden und Horgen im Hinblick auf eine Planung auf weite Sicht den Vorzug zu geben». Der Kampf hatte sich also gelohnt. Die Aufregung war gross. Die Freude noch viel grösser. Der «Allgemeine Anzeiger vom Zürichsee» vermeldete am 11. April 1958: «Sowohl in Horgen wie in Oberrieden läuteten gestern Abend um 19 Uhr alle Kirchenglocken, um der grossen Freude über den Regierungsbeschluss Ausdruck zu geben».

Ein Jahr später dann kam es noch einmal anders: Der Kanton teilte den Gemeinden mit, das von ihnen ausgearbeitete Projekt sei nun doch nicht realisierbar. «Es zeigte sich, dass diese Variante in topographisch ungünstiges Gelände und insbesondere in einen Steilhang gelegt worden ist», heisst es in einem Regierungsratsbeschluss vom 3. Dezember 1959. Zudem hätten geologische Untersuchungen «ausserordentlich ungünstige Bodenverhältnisse ergeben». So musste die Strasse letzten Endes um 50 bis 100 Meter höher gelegt werden – mitten durch den Zimmerbergwald. Die Gemeindeversammlungen stimmten dieser Änderung letztlich zu, weil sie von zwei Übeln das kleinere war. (Zürichsee-Zeitung)