Energiestadt Wädenswil – was ist das?

Seit 2010 ist die Stadt Wädenswil Energiestadt. Dieses Label ist seither auf amtlichen Briefköpfen und Ortsschildern zu sehen. Was die Zertifizierung aber genau bedeutet, erläuterte Tom Porro, Kommunikationsfachmann und Mitglied der Wädenswiler Energiekommission, am Mittwochnachmittag an einer Veranstaltung der Aktiven Senioren Wädenswil. Ein «Energiegeladener Nachmittag» für die gut 30 Anwesenden: Das Energiestadt-Label ist eine Auszeichnung für vorbildliche Energiepolitik, welche in der Schweiz und den umliegenden Ländern verliehen wird. Porro meinte, das Label sei ein «Büroapparat, aber auch die Triebfeder für die öffentliche Hand, am Thema Energie dranzubleiben», da die Zertifizierung alle vier Jahre erneuert wird und Politik und Verwaltung so einen stetigen Anreiz haben, besser zu werden. Im Bewertungsraster berücksichtigt werden unterschiedliche Aspekte wie die Energieeffizienz von kommunalen Gebäuden und das Beschaffungswesen, aber auch strukturelle Aspekte wie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, das Busnetz oder Tempo-30-Zonen und die Kommunikation und Kooperation.

Wädenswil will Gold

Mit einem Punktesystem wird berechnet, wie gut eine Gemeinde ihr Energieeinsparpotenzial ausnutzt. Bei 50 Prozent der Punkte wird das Energiestadt-Label verliehen, 75 Prozent berechtigen zum Gold-Label, welches in der Schweiz gut drei Dutzend Gemeinden erreicht haben, darunter Zürich und Küsnacht. «Nach der Zertifizierung als Energiestadt 2010 mit 54 Prozent der möglichen Punkte will der Stadtrat 2022 das Gold-Label erreichen. Heute stehen wir bei etwa 68 Prozent der Punkte», erklärte Porro. Neben dem Energiestadt-Label, welches von der Tätigkeit der Stadt abhängt, erfordere die Energiezukunft aber auch persönlichen Einsatz: «Technologisch ist die Energiewende auf dem Weg.» Was es brauche, seien politischer und persönlicher Wille, wurde Stadtpräsident Philipp Kutter (CVP) in einem Filmbeitrag zitiert. Der Masterplan Energie 2020+ sieht solche Massnahmen, welche Privathaushalte treffen können, vor. Tom Porro erklärte, dass der Gebäudebereich 38 Prozent des Wädenswiler GesamtEnergiebedarfes ausmacht und grosses Sparpotenzial bereithält: «Die Hälfte der 3200 beheizten Gebäude in Wädenswil wurde zwischen 1945 und 1980 gebaut. Mit Sanierungen oder Ersatzneubauten können hier zwei Drittel Energie gespart werden.»

Heizöl hat 2035 ausgedient

Weitere Einsparungen sollen unter anderem mit dem Ersatz von Ölheizungen bis 2035 und der Verdoppelung der Nutzung von ARA-Abwärme, Seewasser und HolzEnergie erreicht werden. Tom Porro, der mit dem Elektroauto angereist war, meinte: «Die Energiezukunft ist eine Herausforderung, für alle Akteure.» Die Stadt Wädenswil will die Bevölkerung allerdings mit verschiedenen Angeboten unterstützen, unter anderem mit einer kostenlosen Energiesprechstunde. Anschliessend an das Referat konnten die Teilnehmer die Holzschnitzel-Energiezentrale Untermosen besichtigen und so die Energiezukunft in Aktion erleben.

