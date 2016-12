Eisige Kristallkluft im Sihlsprung

In den blanken Eiszapfen, die unter dem dunklen Felsendach über dem Sihluferweg kleben, bricht sich das diffuse Licht eines stillen Wintertages. Vor der nahenden Schwelle zum neuen Jahr ist hier in der Abgeschiedenheit des Sihlsprungs in klirrend kalten Nächten eine magisch funkelnde Kristallkluft entstanden.

Und wo die Sihl sich im engen Tobel an der Kantonsgrenze zwischen Schönenberg/Hirzel und dem zugerischen Menzingen mit schäumender Gischt zwischen mächtigen Felsbrocken durchzwängt, glitzert verheissungsvoll ein Kronleuchter über dem Wasser. An den steilabfallenden Nagelfluhflanken hoch über dem Flusslauf sind Bäche oder tropfendes Hangwasser in natürlicher Schönheit erstarrt: zu fragilen Glaskaskaden etwa, zu imposanten Orgel-Pfeifen oder eisigen Gardinen.

Ob das Eis beim Sihlsprung die kommenden Tage überstehen wird, ist allerdings fraglich. Gemäss den Wetterdiensten stellt sich über Weihnachten Tauwetter ein. (zsz.ch)