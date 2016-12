Einst reicher Sozialhilfebetrüger muss ins Gefängnis

Er besass einen Ferrari und einen Mercedes. Dazu kamen diverse Liegenschaften. Sein Gesamtvermögen betrug im Jahr 2013 rund eine Million Franken. Dennoch hatte der Italiener während zehn Jahren dem Sozialamt Adliswil vorgegaukelt, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Rund 300 000 Franken hat er sich so erschlichen. Dass er daneben gearbeitet hatte, verschwieg er ebenso wie die Tatsache, dass er sein Vermögen mit Börsengewinnen erweiterte.

Nebenbei vernachlässigte der Mann die Unterhaltspflichten für seine Tochter. Er bezahlte keinen Unterhalt für sie und überliess das der Gemeinde, in der die Tochter wohnte. Was ihn nicht davon abhielt, dem Mädchen ein Pferd zu schenken. Das Bezirksgericht Horgen verurteilte den Italiener zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 10 Franken. Das Zürcher Obergericht verschärfte die Strafe deutlich: Der Beschuldigte wurde zu 34 Monaten Gefängis verurteilt — zehn sollte er absitzen. Dieses Urteil zog der Mann an das Bundesgericht weiter. Er solle höchstens so hart bestraft werden, wie in Horgen.

Delikte hängen zusammen

Der Beschuldigte macht geltend, dass die Oberrichter zu Unrecht für die Vernachlässigung der Unterhaltspflichten und einen betrügerischen Konkurs zusätzliche Freiheitsstrafen ausgesprochen haben. Für den Konkurs gab es zwei Monate Gefängnis, für die Vernachlässigung des Unterhalts fünf. Die Dauer einer Freiheitsstrafe betrage in der Regel aber mindestens sechs Monate, argumentiert der Italiener.

Die Vorinstanz hat die Delikte mit Freiheitsstrafen belegt, weil die Taten «in einem Gesamtzusammenhang stehen» und eng miteinander verknüpft sind.

Das Obergericht argumentiert so: Der Beschwerdeführer habe sich entschieden, seine tatsächlichen finanziellen Verhältnisse gegenüber den Behörden zu verschweigen, um sich zulasten der öffentlichen Hand zu bereichern. Konsequenterweise nur zwei Tage nach Beginn seiner betrügerischen Täuschungen der städtischen Sozialkommission habe er auch gegenüber dem Konkursamt sein tatsächliches Vermögen verschwiegen und ebenso konsequent ab Oktober 2006 die Unterhaltspflicht für seine Tochter vernachlässigt.

Das gesamte Vorgehen sei in engem Zusammenhang gestanden, sei mit ein und demselben Motiv begangen worden und habe demselben Zweck gedient. Er habe die Unterhaltsbeiträge nicht bezahlen können, da sonst sein unrechtmässiger Sozialhilfebezug aufgeflogen wäre. Auch sei zu bezweifeln, dass eine Geldstrafe überhaupt vollzogen werden könnte. Der Beschuldigte werde von Angehörigen unterstützt, habe hohe Schulden, und sein Notbedarf werde sogar unterschritten.

Für sämtliche Straftaten sei eine Freiheitsstrafe auszusprechen. Auszugehen sei vom Strafrahmen des gewerbsmässigen Betrugs. Dafür erscheine eine Einsatzstrafe von 48 Monaten angemessen. Bei gesonderter Betrachtungsweise rechtfertigten sich für den betrügerischen Konkurs zwei Monate und bezüglich der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten fünf Monate Freiheitsstrafe.

Erhebliche kriminelle Energie

Die Bundesrichter können die Argumentation der Vorinstanz nachvollziehen. Sie halten die Strafe auch in dieser Höhe für gerechtfertigt. So sei der Mann von den Behörden periodisch aufgefordert worden, seine Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäss zu deklarieren. Was er nachweislich nicht gemacht hat. «Wer in dieser Weise ohne Not Sozialleistungen bezieht, legt sehr wohl eine erhebliche und bedenkliche kriminelle Energie an den Tag», heisst es im Urteil. (Zürichsee-Zeitung)