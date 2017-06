Einigung im Strahlenstreit auf dem Wädenswiler Berg

Das Warten hat ein Ende: Seit Mittwochmorgen kann der bekannte Liedermacher Andrew Bond im Internet surfen, ohne auf die Sanduhr zu starren. Statt 5 Megabites pro Sekunde wie bisher, ist sein Internet jetzt bis 100 Megabites pro Sekunde schnell. So schnell eben, wie es in normal erschlossenen Gebieten üblich ist. «Ich bin extrem erleichtert. Es war eine lange Vorbereitungs- und Leidenszeit», sagt Andrew Bond.

Fünf Jahre lang hat er sich für eine schnellere Internetverbindung auf dem Wädenswiler Berg eingesetzt. Um das Projekt zu lancieren, investierte er 25 000 Franken, die ihm die Netzwerk-Anbieterin Smaro GmbH zurückerstatten wird, sobald sie 30 Abonnenten am Netz hat.

Funkschatten garantiert

Den Weg zu einer normalen Internetverbindung blockiert hat zuletzt eine Einsprache von Bea Schoch. Die Biologielaborantin, die im Wädenswiler Berg wohnt, ist elektrosensibel. Das heisst, sie kann in der Nähe von elektromagnetischen Feldern von hochfrequenter Strahlung nicht schlafen, bekommt Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Elektromagnetische Felder gehen zum Beispiel von Mobilfunk oder WLAN aus. Um einen möglichst strahlenfreien Ort zum Leben zu finden, hat Bea Schoch jahrelang gesucht und war glücklich, 2014 das einsam stehende Haus an der Schönenbergstrasse in der Nähe des Schulhauses Langrüti gefunden zu haben.

Sie unterstützte Andrew Bonds damalige Pläne für ein Glasfasernetz auf dem Wädenswiler Berg. Diese scheiterten jedoch an den hohen Kosten. Ein Komitee um Andrew Bond und die Firma Smaro wollten deshalb mittels Relaisstationen ein Langstrecken-WLAN einrichten. Ein Horrorszenario für Bea Schoch: «Für mich wäre es katastrophal, ich müsste schon wieder umziehen», sagte sie der ZSZ im Januar.

Bea Schoch hat deshalb Einsprache erhoben gegen das Vorhaben. Die Einsprache nach etlichen Gesprächen und einer schriftlichen Vereinbarung mit Smaro jedoch wieder zurückgezogen. «Wir haben ihr zugesichert, die Antennen so aufzustellen, dass ihr Haus im Funkschatten liegt», sagt Max Fehr von Smaro.

Strahlen da, aber erträglich

Das Funksignal läuft nach der Einspeisung von der Richtfunkantenne an der Bruggetenstrasse in Samstagern über einen Bauernhof an der Langrütistrasse in Wädenwil. Von dort gelangen die Signale auf den Rossberg in Wollerau und danach auf den Wädenswiler Berg. Die Strahlen verliefen 300 Meter vom Haus von Bea Schoch entfernt und tangierten sie somit nicht, sagt Max Fehr.

Auf die Frage, ob er Verständnis für Elektrosensibilität hat, will sich Max Fehr nicht exponieren. Ihm sei bewusst, dass einige Leute die Strahlen besonders stark wahrnähmen und darunter litten, sagt er. Mit der Installation eines Langstrecken-WLAN könne man die strahlenintensiven Mobilfunkantennen gut umgehen, was elektrosensiblen Menschen entgegenkomme.

Bis jetzt stimmt der Handel für beide Seiten. «Ich war froh über das Angebot von Smaro. Vor Gericht hätte ich wohl wenig Chancen gehabt», sagt Bea Schoch. Sie spürt zwar, dass seit vergangener Woche mehr Strahlen vorhanden sind. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Antennen in Betrieb genommen. «Momentan kann ich aber noch immer schlafen», sagt sie. (Zürichsee-Zeitung)