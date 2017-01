Eine tragische Ehegeschichte von Weltformat im Turbine-Theater

Auf einer hölzernen Bank sitzen ein Mann und eine Frau, so weit voneinander entfernt, wie es die Sitzfläche zulässt, und starren ins Leere. Im Gewölbe des Turbine-Theaters herrscht absolute Stille. «Er fehlt mir», sagt die Frau, der Mann erwidert: «Ich habe gelernt, damit umzugehen.»

Mit «Gift: Eine Ehegeschichte» beschert das Turbine-Theater dem Bezirk ein qualitativ hochwertiges Stück in Eigenproduktion. Die niederländische Theaterautorin Lot Vekemans gewann damit Auszeichnungen, es wird weltweit aufgeführt und demnächst gar verfilmt. Dementsprechend gefordert sind Regie und Schauspieler: Erstere hat die in New York geborene Sarah Bellin inne. Die Rolle der Frau besetzt Annette Wunsch, die Erfahrungen aus dem Theater und dem Fernsehfilm — vorwiegend in Deutschland — mitbringt. Peter Niklaus Steiner, Leiter des Turbine-Theaters, hat sich der zweiten Hauptrolle angenommen. «Wir proben seit Anfang Dezember täglich fünf bis sechs Stunden», sagt Regisseurin Bellin.

Wiedersehen auf dem Friedhof

Weil das Stück mit nur zwei Schauspielern auskommt, sei die Zusammenarbeit intim, sagt Bellin. In der Anfangsphase seien sie beispielsweise während Stunden zusammengesessen, um die «Backstory», die Hintergrundgeschichte, zu diskutieren.

Die aktuelle Eigenproduktion des Turbine-Theaters hat Tiefgang. Das Stück «Gift: Eine Ehegeschichte» handelt von zwei Menschen, die sich nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder gegenüberstehen — auf einem Friedhof. Da befindet sich nämlich das Grab ihres gemeinsamen Sohnes, welches verlegt werden soll, weil im Boden Gift gefunden wurde. Die Frau hat den Mann darüber per Brief informiert, woraufhin dieser aus der Normandie angereist ist. Nach dem Tod seines Sohnes hat er dort einen Neustart gewagt, sie blieb zurück.

Während die einstigen Eheleute auf Vertreter der Friedhofsverwaltung warten – in Phasen der peinlichen Stille umso ungeduldiger –, lassen sie ihr gemeinsames Leben Revue passieren. Sie sind sich fremd geworden, teilen aber immer noch zahlreiche Erinnerungen an Glück und Schmerz. «Gift: Eine Ehegeschichte» handelt davon, wie Menschen mit der Vergangenheit umgehen. «Es ist gesellschaftsrelevant und bewusstseinserweiternd», sagt Steiner.

Kleiderfarben und Atempausen

Das Trio ist in der Endphase der Vorbereitung. Die Texte sitzen einwandfrei, es geht nur noch um Details. Zum ersten Mal wird in den Kostümen geprobt. Obwohl, es ist noch nicht so klar, ob Annette Wunsch bei den Aufführungen dann tatsächlich ein blaues Kleid tragen wird und Peter Niklaus Steiner einen grünen Pullover. Die Regisseurin schaut auf jedes Detail: Wie erscheinen die Farben im Licht, passen sie zur Umgebung, zu den Charakteren? Ausserdem: Wie lange sollen die Pausen zwischen den Dialogen dauern, wann soll die Frau ausatmen, soll der Mann eher in der Mitte der Bank oder am Rand sitzen?

In dieser Manier nähern sich Bellin, Wunsch und Steiner der perfekten Inszenierung der Ehegeschichte. «Dieses Stück ist darauf ausgelegt, eine komplizierte Situation möglichst realistisch nachzuspielen», sagt Bellin. Ab der Premiere am 19. Januar besteht während sechzehn Vorführungen die Möglichkeit, dies zu tun.

Gift: Eine Ehegeschichte; 19. Januar bis 12. Februar, Turbine-Theater, Spinnereistrasse 19, Langnau.Tickets und weitere Informationen unter www.turbinetheater.com. (Zürichsee-Zeitung)