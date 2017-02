Ein bunter Umzug zum Bergföhn-Jubiläum

Schon auf dem Lagerplatz beim SOB-Bahnübergang, wo sich die kleinen Fasnächtler mit ihren Eltern und Familien versammelten, herrschte gute Stimmung. Die Richterswiler Gugge Mülitobelchroser unterhielt die Menge mit alten Klassikern und den neuesten Hits.Dann ging der Umzug los. Stolz liefen die Mädchen und Buben bis zum Haaggeri-Saal. Die kleinen Fasnächtler und ihre Eltern hatten sich ins Zeug gelegt und fleissig gebastelt. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Ein kleiner Donald Trump lief genauso mit wie Kinder, die als Fische und Taucher an der «Angel» der Eltern hingen.

Unter anderen nahm die einheimische Familie Widmer-Bernegger teil. Die beiden Eltern ­kamen mit ihren drei Kindern als Popcorntüten verkleidet. Die Kostüme hatten sie selber gemacht. «Wir sind zu Hause gerade am Umbauen und haben aus dem Bauschaum Popcorn gebastelt», erklärte die Mutter.

Trolle und viel Alufolie

Für viel Aufsehen sorgten auch die Trolle, die mit einem Wagen im Umzug mitliefen, oder die Kindertagesstätte Drei Eichen mit einem Wagen voller Flöhe. Der kleine Lukas kam extra aus Einsiedeln mit seinem Vater nach Samstagern. Sein Kostüm, einen Astronautenanzug, hatte er selber gebastelt – mit einer Kartonschachtel und viel Alufolie. Zusammen mit den anderen kleinen Fasnächtlern feierte und tanzte er nach dem Umzug im Saal. In verschiedenen Kategorien wurden die besten Masken prämiert. Doch damit keiner leer ausging, durfte sich jedes Kind ein Geschenk aussuchen. Der Kettenflieger, der extra zum 50-Jahr-Jubiläum der Bergföhn-Clique aufgestellt wurde, war sehr beliebt und stetig in Betrieb.

Sandra Giordano vom Bergföhn und verantwortlich für die Kinderfasnacht sprach von einem sehr gelungenen Anlass, fast schon von einem Volksfest. Über 200 Mädchen und Buben feierten am Samstagnachmittag. «Und sie waren extrem kreativ. So viele gute selbst gemachte Kostüme hatten wir noch nie», freute sich Giordano. Auch habe die Zahl der Teilnehmer in der Kategorie Gruppe/Familie stark zugenommen. Die Kinderfasnacht Samstagern wird es garantiert auch nächstes Jahr wieder geben, versicherte Sandra Giordano. (Zürichsee-Zeitung)