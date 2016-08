Ehemalige Schüler und Lehrer schwelgen in Erinnerungen

Etwas mehr als 500 Personen ­waren eingeladen, fast 300 kamen. Das grosse Klassentreffen in Sams­tagern war ein voller Erfolg. Im Rahmen des Jubi­läums 50 Jahre Bergchilbi Samstagern haben die Verantwortlichen am Samstag eine grosse Klassenzusammenkunft organisiert. Kommen durften alle Frauen und Männer, die 50 Jahre und älter sind. «Dieses Alter haben wir bestimmt wegen unseres Jubiläums», sagte Jörg Schwarz, Präsident des Jubiläumskomitees.Die Idee, ein Klassentreffen zu organisieren, hatte Silvia Treich­ler. «Für unser Jubiläum haben wir ein Rahmenprogramm gesucht, da kam das Treffen wie gerufen», erklärte die Organi­satorin. 1994 fand in Samstagern die letzte grosse Klassenzusammenkunft statt.

Aus Samstagern, der Region, aber auch von weiter her reisten die Frauen und Männer in die Berggemeinde, um gemeinsam mit alten Schulfreundinnen und Schulfreunden wie auch Lehrpersonen in vergangenen Zeiten und Erinnerungen zu schwelgen. Ein Teilnehmer kam aus dem Südtirol und nahm damit den weitesten Weg für das Treffen auf sich. Silvia Treichler freute sich sehr über die gute Resonanz.

Mit 88 Jahren war Emmy Huber-Hie­stand eine der ältesten Teilnehmerinnen. Sie kam mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. «Es ist schön, wenn man in diesem Alter noch dabei sein darf», meinte sie. Von ihrer ehemaligen Klasse waren nicht mehr viele dabei. Emmy Huber-Hie­stand erinnert sich gerne an ­ihre Schulzeit in Samstagern. Am liebsten hatte sie Handarbeitsunterricht. An den Lehrer Oberholzer erinnert sie sich auch noch gut. «Er war sehr streng.»

«Musste oftin die Schämecke stehen»

Während Jörg Schwarz in seiner Rede ein paar Worte zur Berg­chilbi und wie diese entstand, ­sagte, unterhielten sich vier ­Män­ner jüngeren Jahrgangs. Fräu­lein ­Streuli war Thema. Alle vier ­waren bei ihr im Kinder­gar­ten. Von 1966 bis 1992 unterrichtete Elisabeth ­Streuli in Samstagern. Die vier Män­ner sprachen dar­über, dass Fräulein ­Streuli ­immer sehr streng war. «Ich musste oft in die Schäm­ecke stehen, obwohl ich mich nicht geschämt ­habe», erzählte einer lachend, und die ande­ren stimmten ins Lachen mit ein. Ebenso hätte Fräu­lein ­Streuli nicht gut Auto fahren ­können, ergänzte ein anderer.

Solche und viele andere Geschich­ten und Anekdoten aus früheren Tagen sowie viele «Weisch nos?» waren an diesem Tag noch häufig zu hören. (Zürichsee-Zeitung)