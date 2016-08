Durchbruch bei Bauprojekten auf der Giessen-Halbinsel

Drei von vier Bauprojekten auf der Halbinsel Giessen warten noch immer auf ihre Vollendung. Erst im Süden des Giessen stehen die Häuser des sogenannten Beach House. Jetzt scheint es für die Bauherrin, die Peach Property, aber voranzugehen. Die Stadt Wädenswil hat drei Kosthäuser aus dem kommunalen Inventar der schutzwürdigen Bauten entlassen. Die Häuser Giessen 1,2 und 3-5 stehen also nicht mehr unter Schutz. Im Gegensatz zur Fabrikantenvilla, einem Waschhaus und dem Fabrikgebäude an der Seestrasse 26 und 28.

Die Peach Property hat bereits angekündigt, die Bausubstanz der Kosthäuser weiterhin zu nutzen. Werden die Häuser aber aus dem Schutz entlassen, ist sie bei der Gestaltung freier. Theoretisch könnte die Bauherrin die Häuser auch abreissen. Noch vor zwei Jahren entschied das Verwaltungsgericht, die Baubewilligung nicht zu erteilen, weil die Häuser im kommunalen Inventar standen.

Projekte nahe der Umsetzung

Momentan werden die Wohnungen in den Häusern vermietet. Dies ist auch in Zukunft vorgesehen. Wie die Gestaltung genau aussehen soll, will Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property, nicht verraten. Man sei bei den Projekten «am Feinschliff» und wolle sich erst dazu äussern, wenn die Baueingabe erfolgt sein wird. Auf der Website ist von Eigentumswohnungen und Verkaufsfläche die Rede. Klar ist, dass Anpassungen nötig wurden.

Dass die schon lange geplanten Projekte der Umsetzung nahe gekommen sind, ist auch dem Zürcher Heimatschutz zu verdanken. Dieser hatte sich in der Vergangenheit vehement gegen jegliche Änderungen an den Gebäuden gewehrt, welche die industrielle Vergangenheit Wädenswils repräsentieren. Mit dem Verweis auf das Ortsbild und den Wert des ganzen Ensembles wollte er auch den Abriss der Kosthäuser verhindern. Doch nun bot der Heimatschutz Hand zum Kompromiss, wie Vizepräsidentin Barbara Truog bestätigt. Die Architekten seien für einen respektvollen Umgang mit Schutzobjekten bekannt. «In den früheren jahren vertrat der Heimatschutz eine Haltung, die Schutzobjekte möglichst unverändert erhalten wollte», erklärt Truog. Diese Haltung werde vom aktuellen Vorstand nicht geteilt. Sie entspreche auch nicht der historischen Tatsache, dass Gebäude veränderten Bedürfnissen zu allen Zeiten angepasst wurden. «Die meisten Fabrikareale müssen heute zwangsläufig einer neuen Nutzung zugeführt werden, was in der Regel auch eine Veränderung der Gebäude mit sich bringt», sagt Barabara Truog. Das nach einer Überarbeitung vorgelegte Projekt auf der Giessen-Halbinsel schont nach Auffassung des Heimatschutzes die schützenswerte Bausubstanz weitestgehend. «Unseres Wissens wurden bereits in den Gutachten nicht alle Kosthäuser als schützenswert betrachtet», sagt Truog.

Die näher beim See gelegenen und bereits durch frühere Umbauten im Inneren stark veränderten Kosthäuser dürfen aufgrund eines Gerichtsurteils abgerissen werden, für diese sei nur ein Volumenerhalt und der Erhalt der äusseren Erscheinung, vorab der Dachgestaltung, vorgesehen. Da die Häuser gemäss Gerichtsurteilabgerissen werden dürfen, sei die Inventarentlassung der konsequente und übliche nächste Schritt im Verfahren. Dem Erhalt des Ganzen zuliebe müssen Konzessionen gemacht werden. Die näher zur Strasse liegenden Kosthäuser sollen zudem laut Bauherrschaft erhalten bleiben. Gemäss der Vertreterin des Heimatschutzes fand das vorliegende Projekt auch die Zustimmung der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission. Ob die Peach Property ihre Projekte bald eingeben kann, hängt davon ab, ob die Inventarentlassung der Kosthäuser nicht angefochten wird. Die Rekursfrist dauert noch eineige Tage. (Zürichsee-Zeitung)