Dorfverein Gattikon trennt sich von Gemeinderat Jan Rauch

Seit Jahren schwelen im Dorfverein Gattikon (DVG) Konflikte. Jetzt sind sie eskaliert. An der Generalversammlung vom 27. Januar haben die rund 30 anwesenden Mitglieder des DVG einstimmig beschlossen, die Zusammenarbeit mit Gemeinderat Jan Rauch mit sofortiger Wirkung aufzukündigen. Der vom DVG portierte Rauch darf die Interessen des DVG nicht länger im Thalwiler Gemeinderat vertreten. Jan Rauch war an der Versammlung nicht anwesend.

Als Folge dieses Misstrauensvotums kündigte Rauch seine 12-jährige Mitgliedschaft im DVG per sofort. Wie er in einer Medienmitteilung schreibt, sind die Gründe für seinen Austritt «länger andauernde, persönliche Differenzen zwischen einzelnen Vorstandsmitgliedern und mir».

Der Bereichsverantwortliche für Infrastruktur in der Gemeinde Thalwil hatte schon im Dezember vorgehabt, aus dem DVG auszutreten – allerdings erst per Ende 2017. Er habe diesen Zeitpunkt gewählt, um den Schaden für den Verein «so klein wie möglich halten zu können», schreibt er. Ende 2017 sei nämlich bereits bekannt, wen der DVG als seinen Nachfolger im Gemeinderat nominieren werde, was die Kommunikation vereinfache. Jan Rauch wird sich demnach 2018 nicht mehr als Gemeinderat zur Wahl stellen.

Harsche Vorwürfe

Worin die Differenzen zwischen dem DVG-Vorstand und Jan Rauch bestehen, darüber wollen sowohl der Vorstand wie der Gemeinderat keine Auskünfte erteilen. Hans-Jörg Meier, der für den DVG in der Gesundheits- und Freizeitkommission sitzt, ist jedoch dafür, Klartext zu reden. «Jan Rauch teilte Rundumschläge mit Kritik aus, manchmal ohne zu präzisieren, was falsch gemacht wurde, er verschickte hintenherum böse Mails und mobbte», sagt Hans-Jörg Meier.

Im Februar 2015 übernahm Jan Rauch selbst das Ruder des DVG. Doch auch als Präsident überwarf er sich mit diversen Mitgliedern: «Er hat sich immer wieder im Ton vergriffen und seinen Willen durchgesetzt, ohne auf Ratschläge zu hören», kritisiert Hans-Jörg Meier. Jan Rauch blieb nicht lange Präsident. Im Februar 2016 löste ihn ein Co-Präsidium, bestehend aus Stefan Elsener und Thomas Leuthard, ab. Wie es sich mit den Konflikten aus Rauchs Sicht verhält und ob er deswegen nicht länger DVG-Präsident war, dazu will Jan Rauch nichts sagen.

Neu parteilos

Der Gemeinderat aus Gattikon wird sein Amt künftig als Parteiloser ausüben. Die Qualität der Arbeit im Gremium sei deshalb nicht gefährdet, teilt Jan Rauch mit. Er betreibe in dieser Funktion keine Vereins- oder Parteipolitik, sondern vertrete wie bisher die Interessen der Thalwiler und Gattiker Bevölkerung. (Zürichsee-Zeitung)