Diskussion um Verkauf des Hotels Drei Könige ist eröffnet

Es gab einst Zeiten, da wurden im Chüngensaal rauschende Feste gefeiert – also im grossen Saal des Hotels Drei Könige in Richterswil. Doch diese Zeiten seien vorbei, sagte Gemeindepräsident Hans Jörg Huber (FDP) an der Informationsveranstaltung «Gestern – heute – morgen», die in besagtem Chüngensaal diese Woche über die Bühne ging.

Am in der Gemeinde bereits institutionalisierten Anlass informieren die Gemeinderäte jeweils über die Vorlagen der bevorstehenden Gemeindeversammlung – und stellen sich den Fragen der Bevölkerung.«Der Chüngensaal wird von den Vereinen nicht mehr genutzt», sagte Huber vor den rund 100 Anwesenden. Und der Saal sei seit Jahren nicht mehr ausgelastet. Tatsache ist: Die gemeindeeigene und in die Jahre gekommene Liegenschaft des Hotels Drei Könige ist stark sanierungsbedürftig. Auf die Gemeinde kämen in den kommenden 15 Jahren Kosten von 3,7 Millionen Franken zu. «Zudem ist das Gebäude betriebswirtschaftlich defizitär und kann nicht mehr gewinnbringend betrieben werden», sagte Liegenschaftenvorstand Ivo Beeler (parteilos). Über die letzten fünf Jahre musste die Gemeinde jährlich durchschnittlich ein Minus von 50 000 Franken hinnehmen. Grund genug für den Gemeinderat, der Gemeindeversammlung Mitte November den Verkauf der Liegenschaft zu beantragen.

Einnahmen nicht thematisiert

«Ich wünsche mir in den Wochen bis zu Gemeindeversammlung eine angeregte Diskussion in der Bevölkerung – und vor allem eine Entscheidung», sagte der Gemeindepräsident.

Nach der Veräusserung der Liegenschaft für rund 2,8 Millionen Franken möchte der Richterswiler Gemeinderat das Projekt Remise vorantreiben und mit den Einnahmen durch den Verkauf des Hotelgebäudes «querfinanzieren», wie es in der Weisung zur Gemeindeversammlung heisst. Bei der Remise wiederum handelt es sich um ein ehemaliges Eisenbahndepot am See, das zum neuen Veranstaltungsort, inklusive Restaurant und Saal, umgebaut werden soll – aktuell ist das Projekt noch durch eine Initiative blockiert. Deswegen werden die Richterswiler am 26. September noch einmal an die Urne gebeten, um über den Stopp des Remise-Umbaus zu befinden.

In der Diskussion monierte ein Richterswiler, dass in den Ausführungen des Gemeinderates zum Hotel Drei Könige lediglich die Ausgaben der Gemeinde thematisiert würden. Er wünschte sich jedoch zusätzlich eine Gegenüberstellung der Einnahmen, denn «dann würden die Zahlen anders aussehen». Ivo Beeler betonte danach, dass die Erträge von jährlich rund 20 000 Franken durch die Vermietung des Chüngensaals sowie die 100 000 Franken Pachteinnahmen bei weitem nicht die anfallenden Kosten zu decken vermögen.

Auch wollte jemand wissen, ob bereits Verhandlungen mit potentiellen Käufern geführt würden. Hans Jörg Huber verneinte, denn «solange wir keinen Auftrag vom Volk bekommen, werden wir auch keine Verkaufsgespräche führen». Vereinzelte Interessenten gäbe es jedoch , ergänzte Liegenschaftenvorstand Beeler. Auch betonte er, dass selbst im Falle eine Verkaufs, die Aussenhülle und die Gesamtwirkung der Liegenschaft im Sinne der Denkmalpflege erhalten bleiben müsse. «Hier wird also weder ein Parkhaus noch eine Kläranlage gebaut werden können».

Neue Variante

Am 6. September hiessen die Richterswiler an der Urne einen Projektierungskredit von 1,4 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Töss gut – und zwar für einen Erweiterungsbau, der sich nach einer ersten Grobkostenschätzung auf 21 Millionen Franken belaufen und bis 2019 realisiert werden soll.

Doch es ist ein offenes Geheimnis: Richterswil muss dringend kleinere Brötchen backen, als auch schon. Eine Tatsache, welche der Gemeinderat offensichtlich versucht hat, Rechnung zu tragen: «Wir haben deshalb innerhalb des bewilligten Projektierungskredits eine zusätzliche Variante des Schulhauserweiterung erarbeitet», sagte der Schulpräsident Markus Oertle (SP). In jener Variante würde auf den Bau einer neuer Turnhalle verzichtet werden. «Wir könnten damit sieben Millionen Franken einsparen», erklärte er. Ebenfalls prüfte die Exekutive in ihrem Spareifer in den letzen Monaten alternative Standorte für die Erweiterung der Schuleinheit Dorf – und zwar unter anderem an der Säntisstrasse und dem Standort des Kindergartens an der Etzelstrasse. «Die Nachteile überwogen jedoch klar», sagte Oertle.

Ebenfalls ein Geschäft der Gemeindeversammlung ist die Miete von Kindergartenräumen in der Überbauung Wohnenplus. Denn: im Kindergarten im Wisli wird es eng für die 18 Vorschulkinder . Die neuen Räume würden Platz für 25 Kindergärtler bieten. Allerdings würde die Miete für die neuen Räume die Richterswiler Kasse jährlich mit rund 40 000 Franken mehr belasten. Und so wendete ein Richterswiler ein, die Miete von 60 000 Franken jährlich sei für die vorgesehenen 200 Quadratmeter Kindergartenräume überrissen. Markus Oertle entgegnete jedoch, die Miete entspreche dem üblichen Marktpreis. (Zürichsee-Zeitung)