Die SP blitzt mit Forderung nach günstigen Wohnungen ab

Die SP Thalwil hat im Mai eine Anfrage an den Gemeinderat gerichtet. In dieser stellte die Partei insgesamt sieben Fragen zur Zukunft des Areals Hofwiesen, das die Gemeinde im Jahr 2014 erworben hatte. Der Gemeinderat beantwortete die Fragen an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni. Gestern gab die SP in einer Medienmitteilung bekannt, dass sie mit den Antworten des Rates unzufrieden sei. Unter anderem wollte die SP wissen, ob die Gemeinde mit der Überbauung des Areals Hofwiesen das Legislaturziel «Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus» erreichen wolle. Die Antwort des Gemeinderates lautete, dass auf diesem Grundstück familien- und altersgerechte Wohnungen im mittleren Preissegment entstehen sollen.

Wenig günstige Wohnungen

«Die Absicht des Gemeinderates, Wohnungen im mittleren Preissegment zu bauen, ist nicht gemeinnützig», sagt André Kaufmann, Sprecher der SP Thalwil. Es müsse möglich sein, auf dem Hofwiesen-Areal günstige Wohnungen zu realisieren, die sich nicht nur Familien im Mittelstand leisten könnten. «Der Gemeinderat will also nicht auf die Tatsache reagieren, dass für Bewohner mit tiefem Einkommen nur wenige bezahlbare Wohnungen bestehen», schreibt die Partei in der Mitteilung.

Die sprunghafte Entwicklung der Mietpreise in Thalwil erzeugt aus Sicht der SP einen dringenden Handlungsbedarf für die Gemeinde.

Deshalb fordern die Sozialdemokraten bei der Überbauung eine Kostenmiete. Das bedeutet, dass nur so viel Miete verlangt werden darf, dass kein Gewinn erzielt wird. «Wie bei einer ­Genossenschaft soll auch Rücksicht auf die Durchmischung und Anliegen der Mieter genommen werden», heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem will die SP, dass der Gemeinderat eine Planungskommission bildet, die klare Leitlinien für die Überbauung erstellt.

Gemeinde führt Projekt selber

André Kaufmann sagt: «Wir wünschen uns nun, dass der Gemeinderat bei der Konzeptplanung auf unsere Anliegen eingeht». Zudem erhoffe sich die SP, die Diskussion zur Nutzung des Areals Hofwiesen anzukurbeln.

Da die Gemeinde noch nicht selber von der SP informiert wurde, will sie zu den Forderungen keine Stellung beziehen. ­Allerdings gibt es Neuigkeiten beim Projektfortschritt. An einer Gemeinderatssitzung vom 23. August habe der Gemeinderat beschlossen, das Projekt selber zu realisieren, wie Gemeindepräsident Märk Fankhauser (FDP) auf Anfrage mitteilt. Die Steuerungsgruppe Nachhaltigkeit habe zudem eine Nutzwertanalyse durchgeführt.

«Gestützt auf diese Analyse hat der Gemeinderat beschlossen, auf dem Areal Hofwiesen selber durchmischtes Wohnen im mittleren Preissegment zu realisieren», sagt Fankhauser. Die Liegenschaftskommission werde eine Baukommission zusammenstellen. Weitere Informationen zum Projektfortschritt würden folgen. (Zürichsee-Zeitung)