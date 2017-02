Die Liebe in Zeiten der Krise

Ihr Film «Europe, she loves» begleitet Pärchen an den Rändern Europas; in Tallinn, Dublin, Thessaloniki und Sevilla. Was sprach gegen Langnau – als Kontrapunkt?

Jan Gassmann: Theoretisch wäre das möglich gewesen. Ich glaube, dass in einem kleineren Dorf wie Langnau globale Tendenzen vielleicht sogar expliziter zum Vorschein treten als anderswo. Zum Beispiel Einsamkeit.

Wie würde ein Film über die Schweizer Subkultur in Langnau aussehen?

Jedes Dorf hat ja einen Raum, wo sich die Jugendlichen treffen – auch Langnau. Solche Räume erzählen viel über eine Generation. Vier solche Räume einander gegenüberzustellen, war eine Idee – eigentlich war dies sogar der angedachte Vorgänger von «Europe, she loves».

Statt ins Jugi warfen Sie in Ihrem neuesten Film einen Blick ins Wohnzimmer von vier Paaren. Die vier Städte verschmelzen durch eine nahtlose Mon­tage miteinander – eine Für­sprache für Grenzenlosigkeit?

Die Paare sprechen über die Grenzen hinweg miteinander, das war eine Grundidee des Films. Obwohl sie unterschiedliche Leben führen, gleichen sich ihre Sorgen. Ihre Konflikte finden eine Entsprechung in den Geschichten der anderen. Das hat eine politische Komponente, denn in einer globalisierten Welt erscheint es mir nicht sinnvoll, sich an Grenzen festzuklammern. Doch im Vordergrund des Films stand die Intention, eine Generation zu porträtieren, einem Lebensgefühl nachzu­spüren.

Wie würden Sie das Lebens­gefühl dieser Generation in Worte fassen?

Für mich kristallisiert sich eine Generation heraus, die den Einstieg ins Erwachsenenleben verpasst hat. In dem Moment, als sie einen Job finden mussten, befand sich ihr Land in einer Wirtschaftskrise. Sie erlebten, wie ­ihre Eltern plötzlich kein Geld mehr hatten und sie nicht mehr unterstützen konnten. Ihre Per­spektivlosigkeit führt dazu, dass sie improvisieren müssen, aber auch, dass sie sich von Minijob zu Minijob hangeln.

«Der gefallene Mittelstand ist ein neues Phänomen im Europa der Austerität»Jan Gassmann

Eine Momentaufnahme Europas anhand von Liebesgeschichten abbilden – wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Melange von Privatem und Öffentlichem?

Mich forderte die These heraus, dass Dokumentarfilmer die Liebe nicht abbilden können – da wir immer zu spät kommen. Die Paare können uns bloss noch davon erzählen. Zu diesem Ansporn kam der Gedanke, dass im Kleinen sehr viele Entscheidungen fallen, die sich auf eine Makroebene rückbeziehen lassen. Am offensichtlichsten beim Thema Konsum, aber auch andere Entscheidungen sind politisch beeinflusst. Der amerikanische ­Autor Kurt Vonnegut nannte die Paarbeziehung ja auch «the nation of two», die Zweiernation.

Wie sähe eine solche Zweier­nation versetzt nach Zürich aus? Inwiefern würden sich die ­Probleme verlagern?

Ich habe Freunde aus Langnau, die ein ähnliches Leben führen wie die Paare im Film – mit Drogenabstürzen, unerfüllten Träumen und Gelegenheitsjobs. Als spezifisch schweizerisch empfinde ich hingegen das Gefühl des Schuldbewusstseins, des Rechtfertigens, weil uns alles in den Schoss fällt. Diesem Gefühl würde ich nachgehen. Jedoch: Ein Paar in Thessaloniki, das studiert hat, aber dann finanziell kaum über die Runden kommt und im Supermarkt auch mal was mit­gehen lässt, findet man im Schweizer Mittelstand kaum. Der gefallene Mittelstand ist ein neues Phänomen im Europa der Austerität.

Wie haben Sie die Paare ­ausgewählt?

Zuerst interviewte ich politisch Engagierte. Doch ich merkte, dass deren Person zu stark mit ihrem Engagement verbunden ist, mich interessierte das Private. Schliesslich fand ich Leute, die bereit waren, Privates preiszu­geben, Leute, die vielleicht auch ein starkes Sendungsbewusstsein haben, gleichzeitig aber auch verletzlich sind. Oft drehte ich frühmorgens, wenn sie müde waren, sodass sie keine Show boten.

Zuschauer erleben die Paare im Film in ihren intimsten Momenten – wo endet die Kunst und wo beginnt der Voyeurismus?

Mir war es wichtig, auch die körperliche Sprache zu zeigen. Das Nonverbale ist eine subtile Art der Kommunikation, die mir fast gleich wichtig erscheint wie Worte. Die Suche von Distanz und ­Nähe erzählt viel über Menschen.

Es fällt auf, dass die Frauen im Film pragmatischer auftreten als ihr männliches Gegenüber. Kommt daher auch das «she» im Filmtitel?

Der Titel ist eigentlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Er war schon vor Filmbeginn so gesetzt. Dann traten die Frauen während des Filmprozesses immer mehr in den Fokus. Sie zeigen eine grosse emotionale Bandbreite, mit ihnen identifizieren sich die Zuschauer. Im Nach­hin­ein habe ich gelesen, dass Frauen in Krisensituationen oft flexibler reagieren und Verantwortung übernehmen.

«Für mich ist die Rückbesinnung auf den Nationalismus kein Weg»Jan Gassmann

Inwiefern schwingt Ihre politische Meinung zu Europa – aus der Aussenseiterperspektive eines Nichteuropäers – im Film mit?

Immer wieder zeigt sich meine Meinung, mehr oder weniger explizit. Zum Beispiel mit dem Zitat: «Vielleicht werden wir eines Tages aufwachen und sagen: Ja, wir hatten ein vereintes Europa, aber nicht genügend Europäer.» Das ist für mich zentral. Denn: Es gibt keine Alternative zu Europa. Für mich ist die Rückbesinnung auf den Nationalismus kein Weg. Aber gleichzeitig muss auch gesagt werden, dass dieses politische Konstrukt einige Probleme hat. Europa hat keine Ausstrahlung.

Welchen Beitrag zu diesem ­Diskurs kann die Podiums­diskussion in Langnau leisten?

Ich finde es wichtig, dass wir als Schweizer uns nicht ausklinken und sagen, es gehe uns nichts an. Wir lehnen etwas ab, weil wir es nicht kennen. Europa bestimmt unseren Alltag, nichtsdestotrotz sprechen wir nicht darüber. Die Diskussion, dass wir nicht Teil Europas sind, ist für mich nicht abgeschlossen. Es macht keinen Sinn, in unserer globalisierten Welt an den Grenzen festzuhalten.

Samstag, 11. Februar, 18 Uhr in der Schwerzi, Podiumsdiskussion zum Thema «Europa, das Leben, die Liebe und die Zukunft» mit Jan Gassmann, Stefan Schönholzer, Paulina Steiner und Roberto Waser. (Zürichsee-Zeitung)