Die Grünen fordern Tempo 30 durch das Zentrum von Wädenswil

Die Zugerstrasse ist in Wädenswil die Hauptverkehrsverbindung vom See zur Autobahn und sie führt mitten durch das Zentrum. Seit mehr als 20 Jahren will die Stadt die Zugerstrasse umgestalten und aufwerten, um das Strassenbild zu verschönern und mehr Aufenthaltsqualität zu erhalten.

Der Stadtrat hat mehrfach beim Kanton für eine Umgestaltung geworben und auch einen Tempo-30-Abschnitt im Zentrum beantragt. Der Kanton ging aber nie auf diesen Wunsch ein. Und dies, obwohl der Verkehr wegen der Fussgängerstreifen, Kreuzungen und des vielen Verkehrs kaum schneller als 30 km/h fliessen kann. Die Zugerstrasse wird momentan umgestaltet. Eine Temporeduktion ist aber nicht vorgesehen.

Bundesgericht hat vorgespurt

Nun hat das Baurekursgericht jedoch einen Entscheid gefällt, den die Fraktion der Grünen im Wädenswiler Gemeinderat zum Anlass für ein Postulat nehmen. Der Kanton muss in Stäfa prüfen, ob Tempo 50 oder Tempo 30 den Anwohnern der Seestrasse eine Lärmreduktion bringt. Auslöser ist die von der Lärmschutzverordnung geforderte Strassenlärmsanierung. Bei allen Gebäuden, bei denen die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, ist der Betreiber verfplichtet, eine Sanierung zu veranlassen. Erste Priorität hat die Lärmreduktion an der Quelle, beispielsweise eine Temporeduktion, wie die Grünen im Postulat festhalten.

Das Baurekursgericht stützt sich auf zwei Ureile des Bundesgerichtes in einem Fall im Kanton Zug. Gemäss den obersten Richtern ist es zwingend, das Potential von Tempo 30 auf die Lärmreduktion zu überprüfen. Lärmschutzfesnter führten zwar zu Erleichterungen für die Anwohner, nicht aber zum definitiven Verschwinden des Lärms.

Günstig für Wädenswil

Die Grünen halten fest, dass in Wädenswil bisher nur der Einbau von Lärmschutzfenstern für die Strassenlärmsanierung geplant seien. Damit werde aber geltendes Recht verletzt. Deshalb fordern sie den Stadtrat auf, beim Kanton sofort vorstellig zu werden und die Wirksamkeit einer Temporeduktion auf der Zugerstrasse prüfen zu lassen.

Wenn es nach den Grünen geht, könnte die Temporeduktion rasch und für die Stadt kostengünstig umgesetzt werden. Eine Umgestaltung der Zugerstrasse für Tempo 30 sei ohne grossen Mehraufwand möglich. «Die Kosten für eine Tempo-30-fähige Zugerstrasse würden bei einem positiven Resultat der Prüfung vom Strassenlärmsanierungsfonds getragen. Wädenswil könnte so ohne Kostenbeteiligbeteiligung zur lange gewünschten Aufwertung entlang der Zugerstrasse kommen, halten die Grünen fest. (Zürichsee-Zeitung)